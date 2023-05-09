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قرقاش: الإمارات تولي العمل الاستباقي والاستعداد المبكر الأهمية القصوى

قرقاش: الإمارات تولي العمل الاستباقي والاستعداد المبكر الأهمية القصوى
9 مايو 2023 22:07

أعرب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عن سعادته بالمشاركة في قمة إدارة الطوارئ والأزمات.
وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «سُعدت بالمشاركة في قمة إدارة الطوارئ والأزمات والتي تناقش مستقبل هذا القطاع الحيوي والتحديات المرتبطة به. الإمارات كعادتها تولي العمل الاستباقي والاستعداد المبكر الأهمية القصوى لما لذلك من دور في حماية المكتسبات الوطنية. نثمن جهود القائمين على القمة، ونتمنى لهم النجاح والتوفيق».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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الإمارات
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