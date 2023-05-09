الأربعاء 10 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة دبي تضبط 47% من المتهمين في قضايا مخدرات على مستوى الدولة

شرطة دبي تضبط 47% من المتهمين في قضايا مخدرات على مستوى الدولة
9 مايو 2023 21:19

أظهرت إحصاءات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، ضبط ما نسبته 47 % من المتهمين المتورطين في قضايا المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على مستوى الدولة، في الربع الأول من العام الجاري.
كما ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 238 كيلوغراماً من المخدرات و6 ملايين من الأقراص المخدرة في الربع الأول من العام الجاري، ما يمثل 36% من الكميات المضبوطة على مستوى الدولة، وتنوعت المخدرات بين كوكايين وهيروين وكريستال وأفيون وماريغوانا وحشيش، إضافة إلى الأقراص المخدرة.
وثمن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الدور الكبير الذي يؤديه ضباط وصف الضباط وأفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في الحفاظ على الأمن والأمان في الدولة، وحماية المجتمع من آفة المخدرات، والحد من انتشارها، وضبط تجارها ومروجيها، خاصة في ضوء تطويرهم لأساليب جديدة في ترويج وتهريب المخدرات.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للربع الأول من العام الجاري، بحضور سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد بن مويزه نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد خالد سعيد بن سليمان نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة وعدد من الضباط.
وناقش الاجتماع خطط الإدارة وآليات عملها لمكافحة المخدرات، وتفعيل برامج التوعية التثقيفية، وشرحاً حول قضايا المخدرات التي سجلتها شرطة دبي خلال العام الماضي، وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وأظهرت الإحصائيات مساهمة شرطة دبي في مدّ دول مختلفة بـ 65 معلومة مهمة خلال الربع الأول من العام الجاري، ما أدّى إلى القبض على 65 متهماً، وضبط 842 كيلوجراماً من المخدرات، تنوّعت بين القات والكوكايين والماريغوانا والهيروين، إيماناً منها بأن قضية المخدرات عابرة للحدود، وتستلزم تعاوناً دولياً لمكافحتها والقضاء عليها. كما نجحت الإدارة خلال الفترة نفسها، في رصد وحجب 208 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تروّج للمخدرات، ما تشكل نسبة 28% على مستوى الدولة.
من جانبه، استعرض العقيد عبدالله الخياط مدير مركز حماية الدولي، إنجازات المركز خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي المستفيدين من البرامج الطلابية والمجتمعية 24 ألفاً و204 من الطلاب والطالبات من مختلف الجنسيات، كما بلغ إجمالي المستفيدين من الجهود التوعوية عبر منصات تطبيقات التواصل الاجتماعي وبرامج التوعية المنشورة 6 ملايين و92 ألفاً و699 مستفيداً.

أخبار ذات صلة
رئيس الحكومة العراقية: الإرهاب والمخدرات وجهان لجريمة واحدة
شرطة دبي تُنظم الملتقى الأول لفنيي المتفجرات
المصدر: وام
مكافحة المخدرات
المخدرات
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
شرطة دبي
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
قطاع الإسكان يتربع على قائمة أولويات القيادة في إمارة أبوظبي
الإمارات
قطاع الإسكان يتربع على قائمة أولويات القيادة في إمارة أبوظبي
اليوم 01:42
أنور قرقاش
الإمارات
أنور قرقاش يؤكد أهمية الاستعداد المبكر للتعامل مع الأزمات
اليوم 01:42
محمد البواردي وأنور قرقاش وكبار الحضور خلال القمة
الإمارات
خبراء دوليون لـ «الاتحاد»: الإمارات «لاعب مؤثر وفاعل» في إدارة الأزمات محلياً ودولياً
اليوم 01:42
«التنمية الأسرية» تعزّز التواصل المستدام مع الأسر عبر «جيران للكل»
الإمارات
«التنمية الأسرية» تعزّز التواصل المستدام مع الأسر عبر «جيران للكل»
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©