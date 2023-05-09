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بتوجيهات محمد بن زايد.. ولي عهد أبوظبي يعتمد ميزانية ضخمة لتطوير أحياء سكنية متكاملة

بتوجيهات محمد بن زايد.. ولي عهد أبوظبي يعتمد ميزانية ضخمة لتطوير أحياء سكنية متكاملة
9 مايو 2023 19:30

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ميزانية بقيمة 85.4 مليار درهم، لتطوير مساكن وأحياء مجتمعية متكاملة، توفر ما يقارب 76 ألف مسكن وأرض سكنية خلال خمس سنوات.
تشمل هذه المشاريع مرافق خدمية ومجتمعية وترفيهية متكاملة، تتضمن تشييد وتطوير العديد من المساجد والمدارس والحدائق العامة والمساحات الخضراء، لتوفير أعلى المعايير المستدامة لخدمة المواطنين وتهيئة الظروف الملائمة، لضمان الاستقرار والرفاه الأسري في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، وفقا لما ذكره مكتب أبوظبي الإعلامي على موقعه الإلكتروني.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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