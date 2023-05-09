الطقس المتوقع على الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً.

حركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعه 17:19 والمد الثاني عند الساعة 03:36 والجزر الأول عند الساعة 10:25 والجزر الثاني عند الساعة 21:06.

في بحر عمان يكون الموج خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 13:30 والمد الثاني عند الساعة 26:00 والجزر الأول عند الساعة 19:26 والجزر الثاني عند الساعة 07:29.