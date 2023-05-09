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الإمارات

الإمارات تقدم نموذجاً عالمياً متفرداً في إدارة الأزمات

من العاصمة أبوظبي
9 مايو 2023 16:22

أكدت مريم ياعد القبيسي المتحدث الرسمي عن "قمة إدارة والأزمات - أبوظبي 2023 " أن دولة الإمارات قدمت نموذجا متفردا في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أثبت نجاحه وتميزه خلال جائحة "كوفيد - 19".
وقالت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش انطلاق فعاليات قمة إدارة الطوارئ والأزمات - أبوظبي 2023 اليوم ، إنه خلال هذا الحدث العالمي البارز نستعرض النموذج الإماراتي في التعامل مع جائحة "كوفيد - 19" وابرز الدروس المستفادة من التعامل مع هذه الأزمة.

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وأضافت أن قمة إدارة الطوارئ والأزمات - أبوظبي 2023 تستهدف خلق منصة عالمية لتبادل الخبرات والتجارب واستشراف المخاطر والتهديدات المستقبلية وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.
وأشارت إلى أن القمة تستهدف مناقشة أبرز الموضوعات واستعراض التجارب المرتبطة بمنظومة الطوارئ والأزمات للخروج بأفضل الحلول والاستراتيجيات التي تخدم المنظومة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث.
يذكر أن قمة إدارة الطوارئ والأزمات - أبوظبي 2023 التي تستمر على مدار يومين تجمع أسماء بارزة حول العالم متخصصة في مجال الطوارئ والأزمات ، وتناقش أبرز التحديات التي تواجه منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والتوجهات العالمية المتبعة، انطلاقا من التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات ودول العالم والمنظمات والهيئات الدولية ما يسهم في تسليط الضوء على الاستراتيجيات والخطط الاستشرافية، علاوة على أعلى المعايير والممارسات العالمية في مجال إدارة الطوارئ والأزمات وتطويع التقنيات الحديثة في ذلك.

 

المصدر: وام
إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
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