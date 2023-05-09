«بيننا مبدع» تحتفي بالطفل الإماراتي

نظم مركز سالم بن حم الثقافي محاضرة بعنوان: «بيننا مبدع»، وذلك بمناسبة «يوم الموهوب الإماراتي» الذي يصادف السادس من مايو سنوياً، تخليداً ووفاء لذكرى راعي الموهبة والموهوبين الأول في دولة الإمارات.

ألقى المحاضرة بدور البديع النقبي الباحثة في مجال الموهبة، وقدمها أيمن النقيب بحضور عدد من طلبة المدارس.

وأكد الشيخ مسلم بن حم العامري رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي أهمية الاستثمار في الشباب، باعتباره استثماراً في المستقبل وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، والذي يشكل حيزاً كبيراً من خطط التنمية للخمسين المقبلة، من خلال وضع استراتيجيات تركز على اكتشاف المواهب، وتكون حاضنات للابتكار والإبداع العلمي والفكري.

وأشار إلى أن المركز يسعى دائماً لاكتشاف ورعاية المواهب، ويعمل على تحقيق أهداف وتطلعات القيادة الحكيمة، ضمن الأولوية الاستراتيجية والتي تركز على «الاستثمار الأمثل للمواهب ورأس المال البشري».

واستهلت بدور النقبي المحاضرة بعرض العوامل المؤثرة في تنشئة الطفل الموهوب، وكيفية التعامل معه وأساليب التنشئة الصحيحة من قبل الأسرة والمعلمين، كما قدمت مجموعة من الأمثلة التي تجعل الموهوب قادراً على إبراز قدراته وتنميتها، لتحقيق النتائج التي تعود على المجتمع بالنفع.

وأكدت النقبي دور مركز سالم بن حم الثقافي في نشر التوعية بأهمية استثمار قدرات الموهوبين، والعمل على اكتشاف ورعاية المواهب، عبر إعداد برامج تأهيلية متخصصة لتنمية واستثمار مواهبهم.

واختتمت المحاضرة بعرض مجموعة من المشاريع المبتكرة الطموحة، الهادفة إلى ترسيخ التوجهات المستقبلية للقيادة الرشيدة وحكومة دولة الإمارات، إضافة إلى تحقيق السعادة وجودة الحياة.

وتحدثت آمنة نادر النقبي عن مشروعها الابتكاري بمجال الاستدامة وترشيد استخدام الطاقة، بينما عرض محمد عبيد الحساني نموذجاً ابتكارياً لتوظيف الطاقة البديلة، وأبرز محمود حسن، وعائشة محمد الشحي، وسيلينا رأفت، ومحمد وعلياء، وسليمان السيد، وميس محمد، وشيخة صالح، مواهبهم الأدبية وربطوها بأهداف عام الاستدامة.

وعرضت حنين وملاك ورؤى إسماعيل جوانب تميزهن العلمي، بينما عرض مصلح العرياني نتاجات موهبته في إعادة التدوير. واختتم آدم محمد همام، وهو من أصحاب الهمم، بعرض مجموعة من الأعمال الفنية النحتية التي تعبر عن موهبته.