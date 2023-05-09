الأربعاء 10 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«بيننا مبدع» تحتفي بالطفل الإماراتي

الشيخ مسلم بن حم
9 مايو 2023 15:49

 نظم مركز سالم بن حم الثقافي محاضرة بعنوان: «بيننا مبدع»، وذلك بمناسبة «يوم الموهوب الإماراتي» الذي يصادف السادس من مايو سنوياً، تخليداً ووفاء لذكرى راعي الموهبة والموهوبين الأول في دولة الإمارات.
ألقى المحاضرة بدور البديع النقبي الباحثة في مجال الموهبة، وقدمها أيمن النقيب بحضور عدد من طلبة المدارس.
وأكد الشيخ مسلم بن حم العامري رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي أهمية الاستثمار في الشباب، باعتباره استثماراً في المستقبل وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، والذي يشكل حيزاً كبيراً من خطط التنمية للخمسين المقبلة، من خلال وضع استراتيجيات تركز على اكتشاف المواهب، وتكون حاضنات للابتكار والإبداع العلمي والفكري. 
وأشار إلى أن المركز يسعى دائماً لاكتشاف ورعاية المواهب، ويعمل على تحقيق أهداف وتطلعات القيادة الحكيمة، ضمن الأولوية الاستراتيجية والتي تركز على «الاستثمار الأمثل للمواهب ورأس المال البشري». 
واستهلت بدور النقبي المحاضرة بعرض العوامل المؤثرة في تنشئة الطفل الموهوب، وكيفية التعامل معه وأساليب التنشئة الصحيحة من قبل الأسرة والمعلمين، كما قدمت مجموعة من الأمثلة التي تجعل الموهوب قادراً على إبراز قدراته وتنميتها، لتحقيق النتائج التي تعود على المجتمع بالنفع.
وأكدت النقبي دور مركز سالم بن حم الثقافي في نشر التوعية بأهمية استثمار قدرات الموهوبين، والعمل على اكتشاف ورعاية المواهب، عبر إعداد برامج تأهيلية متخصصة لتنمية واستثمار مواهبهم.
واختتمت المحاضرة بعرض مجموعة من المشاريع المبتكرة الطموحة، الهادفة إلى ترسيخ التوجهات المستقبلية للقيادة الرشيدة وحكومة دولة الإمارات، إضافة إلى تحقيق السعادة وجودة الحياة.
وتحدثت آمنة نادر النقبي عن مشروعها الابتكاري بمجال الاستدامة وترشيد استخدام الطاقة، بينما عرض محمد عبيد الحساني نموذجاً ابتكارياً لتوظيف الطاقة البديلة، وأبرز محمود حسن، وعائشة محمد الشحي، وسيلينا رأفت، ومحمد وعلياء، وسليمان السيد، وميس محمد، وشيخة صالح، مواهبهم الأدبية وربطوها بأهداف عام الاستدامة.
وعرضت حنين وملاك ورؤى إسماعيل جوانب تميزهن العلمي، بينما عرض مصلح العرياني نتاجات موهبته في إعادة التدوير. واختتم آدم محمد همام، وهو من أصحاب الهمم، بعرض مجموعة من الأعمال الفنية النحتية التي تعبر عن موهبته.

أخبار ذات صلة
قطاع الإسكان يتربع على قائمة أولويات القيادة في إمارة أبوظبي
أنور قرقاش يؤكد أهمية الاستعداد المبكر للتعامل مع الأزمات
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
قطاع الإسكان يتربع على قائمة أولويات القيادة في إمارة أبوظبي
الإمارات
قطاع الإسكان يتربع على قائمة أولويات القيادة في إمارة أبوظبي
اليوم 01:42
أنور قرقاش
الإمارات
أنور قرقاش يؤكد أهمية الاستعداد المبكر للتعامل مع الأزمات
اليوم 01:42
محمد البواردي وأنور قرقاش وكبار الحضور خلال القمة
الإمارات
خبراء دوليون لـ «الاتحاد»: الإمارات «لاعب مؤثر وفاعل» في إدارة الأزمات محلياً ودولياً
اليوم 01:42
«التنمية الأسرية» تعزّز التواصل المستدام مع الأسر عبر «جيران للكل»
الإمارات
«التنمية الأسرية» تعزّز التواصل المستدام مع الأسر عبر «جيران للكل»
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©