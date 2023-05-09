نهيان بن مبارك: رؤية رئيس الدولة جعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تلتزم ببناء مجتمع المعرفة ليقود إلى النجاح على المستويين الاجتماعي والاقتصادي ويلهم الجميع للتغيير الإيجابي.

وقال معاليه: إن قياداتنا الرشيدة حريصة كل الحرص على الابتكار والتنمية البشرية كأساس للتقدم والازدهار المستدامين، حيث سمحت رؤية وقرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن تصبح الإمارات نموذجاً عالمياً لتطوير اقتصاد ومجتمع قائم على المعرفة، فتحت قيادته الرشيدة، نجحت الدولة، سواء في المؤسسات العامة أو الخاصة، في خلق بيئة عمل مناسبة وجاذبة وإيجابية تجمع بين المواطنين والمقيمين، لخلق مجتمع نابض بالحياة ومتوازن يركز على تحسين نوعية الحياة لجميع أبناء الوطن.

وأضاف معاليه أن إعلان صاحب السمو رئيس الدولة عام 2023، عاماً للاستدامة في الإمارات يوضح حرص قيادتنا الرشيدة على الاستفادة المثالية من مواردها لتتبوأ مركز الريادة العالمية في مجال التقنيات النظيفة، واستخدام التقنيات «الخضراء» كنماذج للاستدامة طويلة الأمد مع توفير أعلى درجات جودة الحياة لمن يعيش ويعمل على أرض الدولة.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها معاليه في بداية فعاليات اليوم المفتوح الذي نظمه صندوق الوطن بمنارة السعديات بأبوظبي تحت شعار «الإبداع والابتكار في عام الاستدامة»، وحضره الدكتور كارلوس ألبرتو مونتانا-هويوس، المصمم الحائز على جوائز عالمية والأكاديمي المتميز، والبروفيسور إريك زينغ رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى خبراء ومتخصصين من الدار العقارية، والأولمبياد الخاصة، وجامعة نيويورك - أبوظبي، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا، ومعهد دبي للتصميم والابتكار، ومتحدثون دوليون من المؤسسات العالمية المشاركة في الأنشطة والمناقشات التفاعلية والجلسات المتخصصة التي ينظمها الصندوق اليوم.

كما حضر الجلسات سعادة عفراء الصابري مدير عام وزارة التسامح والتعايش، وأعضاء مجلس إدارة صندوق الوطن، وعدد كبير من الشركاء والداعمين، وقطاع كبير من طلاب المدارس وأولياء الأمور والمدرسين من مختلف إمارات الدولة.

وأوضح معاليه في كلمته الافتتاحية، أن اليوم المفتوح هذا العام يركز على الاحتفال بالتعليم المستدام والإبداع والابتكار، ولعرض أهم المبادرات التي يطرحها صندوق الوطن للمساهمة في بناء مستقبل مستدام، وتشجيع المبدعين من أبناء وبنات الإمارات على الإبداع والابتكار، وإطلاق العديد من المبادرات التي تستمر على مدار العام، لتحفيز قدرات طلاب المدارس والجامعات وشباب الوطن في مجالات الإبداع والابتكار، معرباً عن سعادته بتكريم الصندوق لطلاب المدارس المتميزين في المرحلة الأولى، مع تعهد الصندوق بتوفير سبل الدعم والتدريب لهم خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك بالعرض الذي قدمه البروفيسور إريك شينغ حول أهمية الذكاء الاصطناعي وعلاقته بقدرتنا على الحفاظ على التقدم الاقتصادي والاجتماعي في المستقبل، وكذلك جلسة الإبداع والابتكار في التعليم التي قدمتها Apple لتسليط الضوء على دور التعليم في تمكين التقدم الاجتماعي، بما له من تأثير إيجابي على الأمن الاقتصادي والاستدامة، مؤكداً أن كافة الأنشطة المهمة التي طرحها الصندوق خلال اليوم المفتوح بمثابة فرصة للطلاب والمعلمين لاستكشاف طرق تعليمية فريدة تركز على خلق عالم أكثر استدامة من خلال أهم التقنيات التكنولوجية مثل الروبوتات والترميز وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، كما ركزت الأنشطة على المساهمة في تطوير التفكير في حلول مستدامة من خلال الإبداع الرقمي ومدارس Apple المتميزة، مطالباً كافة المشاركين بالتفاعل الإيجابي مع كل ما يقدم حول الإبداع والابتكار.

وعبر معاليه عن سعادته بنجاح الجلستين التخصصيتين في تحقيق أهدافهما، حيث ركزت الأولى التي أدارتها Apple على تعريف الحضور من الآباء والمعلمين والطلاب بأهم الأساليب اللازمة لتطوير رؤاهم الإبداعية وقيمهم في التعليم والاستدامة، مشيداً بالتعاون بين صندوق الوطن وهذا الشريك العالمي المهم لتوفير فرص لطلابنا في جميع أنحاء البلاد وتمكنهم من تطوير قدراتهم، منبهاً إلى أن الجلسة الثانية مع مؤسسة لايت هاوس أرابيا، قدمت عرضاً مميزاً لطرق دعم الآباء لأطفالهم بهدف تطوير قدراتهم على التغلب على التحديات؛ والتعامل مع التحديات كمقدمة للنجاح.

وقال معاليه: إن الهدف من كافة هذه الأنشطة هو المساهمة في تطوير التعليم عبر التطبيق العملي، بإتاحة الفرصة أمام المشاركين لتقديم حلول مبتكرة مستدامة في مجتمعاتهم، وللمعلمين داخل الفصول الدراسية، كي يتدربوا على العمل كفريق واحد ويدركوا أهمية المعرفة، في إطار مهني وأخلاقي، ويسعوا لتحقيق مجتمع الرفاهة، وكما يهدف اليوم المفتوح أيضاً إلى إكساب المشاركين القدرة على العمل بشكل احترافي على أرض الواقع.

وأضاف أن إطلاق صندوق الوطن لمبادرة «تحدي تصميم iOS» يعد واحداً من العديد من المبادرات التي تتعلق بدعم الابتكار والإبداع بين أبناء وبنات الوطن، معبراً عن اعتزازه بشراكة صندوق الوطن وشركة آبل لتقديم هذا البرنامج، إلى جانب برنامجها «مسرع سويفت»، حيث يلتحق الفائزون في تحدي تصميم iOS ببرنامج سويفت الذي يقدمه مجموعة من المدربين المعتمدين من Apple في كليات التقنية العليا، كي يتعلم هؤلاء الطلاب البرمجة ونشر التطبيقات التي يصممونها على متجر التطبيقات.

وأعلن معاليه عن برنامج «البدايات» الذي أطلقه صندوق الوطن، ويجري تطويره لمساعدة الآباء على تأهيل أطفالهم لدخول المدرسة، بالإضافة تطوير برنامج «مبرمج الخمسين» الذي يعمل على تنمية قدرات الطلاب في مئات المدارس على مستوى الدولة لتعلم البرمجة والروبوتات من خلال النوادي الطلابية، مؤكداً أن كل هذه المبادرات مجتمعة سيكون لها أعمق الأثر في نشر ثقافة الإبداع والابتكار والاستدامة في الإمارات.

وأوضح معاليه في ختام كلمته «أن الاستدامة هي قضية العام، ونحن ملتزمون بها، ونعبر عن التزامنا تجاه دولة الإمارات، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، الدولة التي تتحرك بقوة نحو مستقبل مستدام. وتهدف الدولة إلى بناء مجتمع متماسك اجتماعياً ومستدام اقتصادياً يحافظ على تراثه الثقافي الفريد ويجمع القوة العالمية من سكانه المتنوعين، ونحن في صندوق الوطن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا الجهد النبيل وأن ندعم قناعة دولتنا بأن مستقبلنا يعتمد على الطاقة الإبداعية لشعبنا».

وخلال تفقده لأنشطة اليوم المفتوح لصندوق الوطن افتتح معاليه معرضاً متخصصاً يحتوي على كافة إنجازات طلبة المدارس من الإمارات السبعة في مجالات الابتكار والإبداع، والذي يضم ركناً مخصصاً لاستلهام الأفكار، حيث يقدم للطلبة فرصة للتعرف على مبتكرات مميزة في مجالات الحفاظ على البيئة، وتقليل الانبعاثات في المحركات وفي الزراعة العمودية، وكذلك توفير الماء الصالح للشرب من الجو والهواء المحيط.

كما كرم صندوق الوطن الطلبة المتميزين من الدفعة الأولى الذين فازوا في مسابقة تحدي بناء التطبيقات التي أطلقها صندوق الوطن وشارك فيها حوالي 5000 من طلاب المدارس، وتأهل 203 منهم للمرحلة المتقدمة، وأعلن الصندوق عن إطلاق النسخة الثانية من برنامجه «المبرمج الإماراتي» والذي يشمل عدة مستويات تؤهل المشارك من التخصص الدقيق في مجالات التقنيات الحديثة والمتخصصة.