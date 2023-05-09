500 ألف درهم من الشارقة للتمكين الاجتماعي دعماً لأمنيات الأيتام

رصدت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي ما يقارب 500 ألف درهم دعماً مجتمعياً من أفراد وجهات مختلفة في الدولة منذ 2022 لصالح "سدرة الأمنيات" الذي يتبنى تحقيق أمنيات جميع الأيتام المنتسبين للمؤسسة، في حين بلغ إجمالي الأمنيات المحققة منذ إطلاق المشروع وحتى الآن 3,191 أمنية.

وتبنى المشروع أهدافاً إنسانية في تعزيز معاني السعادة بين الأيتام وتحفيز المساهمين من أهل الخير لنشر قيمة العطاء والتكافل الاجتماعي، حيث تبث هذه الأمنيات مشاعر البهجة والفرح على قلوب الأيتام وتترك أثراً جميلاً في نفوسهم بتحقيق أمنياتهم البسيطة التي حلموا مما منحهم إحساساً أن الجميع يقف إلى جوارهم ويهتم لسعادتهم.

وعلى ضوء هذا المشروع قالت الأستاذة منى بن هده السويدي- مدير عام المؤسسة:"دشن مشروع "سدرة الأمنيات" ليترجم رؤية عميقة وواقعية نابعة من منطلق الرعاية السامية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أشاد بضرورة الاهتمام بالابن اليتيم ، الأمر الذي يستدعي ضرورة الوقوف على احتياجاتهم والقرب منهم لمعرفة ما يجول في خواطرهم لمد جسور التواصل معهم وتعزيز مشاعر التضامن بين أفراد المجتمع وفئة الأيتام، ورفع مستوى الوعي وتحفيز الجمهور بضرورة المشاركة والتأثير في مثل هذا المشروع الإنساني.

وأضافت انه تم إطلاق مشروع سدرة الأمنيات للمرة الأولى عام(2016) لتحقيق 1000أمنية لأبناء المؤسسة المنتسبين لها،وتم بالفعل تحقيق جميع الأمنيات وتوالت السنوات وتمكنا خلال الأعوام السابقة من تحقيق ما يتجاوز 3 آلاف أمنية لأيتام اختاروا أمنياتهم التي يرغبون بتحقيقها لتباشر المؤسسة العمل على تفعيل المشروع المدعوم من الأفراد المهتمين بإسعاد الأيتام وتحقيقها له.