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صقر غباش يترأس وفد"الوطني الاتحادي" في زيارة رسمية إلى فرنسا وألمانيا

صقر غباش يترأس وفد"الوطني الاتحادي" في زيارة رسمية إلى فرنسا وألمانيا
9 مايو 2023 11:35

 يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وفد المجلس خلال زيارة رسمية إلى جمهوريتي فرنسا وألمانيا الاتحادية، خلال الفترة من 9 إلى 13 مايو الجاري، وتهدف الزيارة إلى تعزيز علاقات التعاون البرلمانية والثنائية ذات الاهتمام المشترك، وإبراز الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في استضافة مؤتمر المناخ (COP28).

 

يضم وفد المجلس الوطني الاتحادي في عضويته معالي الدكتور على راشد النعيمي، وكل من ميرة سلطان السويدي، ومروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز أعضاء المجلس، أعضاء لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

 

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ومن المقرر أن يعقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي خلال الزيارة، جلسات مباحثات مع رؤساء البرلمانات، ويلتقي عدداً من كبار المسؤولين، لمناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون في جميع المجالات سيما البرلمانية، بما يحقق رؤية قيادة دولة الإمارات والبلدان الصديقة وتطلعات شعوبها.

 

 

المصدر: وام
صقر غباش
الإمارات
الوطني الاتحادي
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