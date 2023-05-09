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ملتقى الاستثمار السنوي 2023 يواصل فعاليات يومه الثاني في أبوظبي

أرشيفية
9 مايو 2023 10:47

واصل ملتقى الاستثمار السنوي 2023 الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي فعاليات يومه الثاني في مركز أبوظبي الوطني للمعارض والذي يستمر حتى 10 مايو الجاري بمشاركة أكثر من 600 متحدث في أكثر من 160 جلسة حوارية.

ويشهد اليوم الثاني انعقاد جلسة نقاشية للبحث عن أفضل الممارسات لبناء علاقات طويلة الأجل بعنوان "سد الفجوة: إقامة علاقات دولية قوية وبناء الثقة" إضافة إلى جلسات عن التحول الرقمي ودمج التقنيات المبتكرة في الاستثمار الأجنبي المباشر وتسهيل الاستثمار البيني والتنموي بين الدول.
وتناقش جلسة "جودة الاستثمار الأجنبي المباشر جذب استثمارات مجدية للنمو الاقتصادي " أهمية جذب الاستثمار لتعزيز الاقتصاد من خلال خلق الوظائف وتعزيز الابتكار.

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وتعالج جلسة "تعزيز أسواق رأس المال لتطوير كفاءة السوق من خلال استثمار المحافظ الأجنبية" كيفية استثمار المحافظ الأجنبية في ظل التغييرات الاجتماعية والبيئية في العالم، والاضطرابات الجيوسياسية ، وتلقي الضوء على أفضل الممارسات في التعافي من الاضطرابات الجيوسياسية و"الاستفادة من الاتجاهات الحالية في الاستثمار لإنشاء محافظ مرنة".

ورسّخ ملتقى الاستثمار السنوي موقعه على خريطة الأحداث الاقتصادية الدولية حيث يجمع آلاف المستثمرين من جميع أنحاء العالم بهدف رسم خريطة طريق للاقتصاد العالمي ، ويركز على خمس ركائز رئيسية هي الشركات الناشئة والاستثمار الأجنبي المباشر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومدن المستقبل واستثمارات المحافظ الأجنبية.

المصدر: وام
ملتقى الاستثمار السنوي 2023
مركز أبوظبي الوطني للمعارض
خالد بن محمد بن زايد
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