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برعاية طحنون بن زايد.. انطلاق أعمال "قمة إدارة الطوارئ والأزمات"في أبوظبي

برعاية طحنون بن زايد.. انطلاق أعمال "قمة إدارة الطوارئ والأزمات"في أبوظبي
9 مايو 2023 09:27

تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، انطلقت صباح اليوم أعمال "قمة إدارة الطوارئ والأزمات - أبوظبي 2023" التي تنظمها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وتستمر على مدار يومين.    

وتشمل القمة العديد من الجلسات وورش العمل ، بمشاركة أكثر من عشرين من كبار المسؤولين في الهيئات الوطنية والإقليمية والعالمية المعنية بإدارة الأمن والطوارئ والأزمات، ونخبة من الخبراء والمختصين والمهتمين من ما يزيد عن 11 دولة والذين يمتلكون تجارب عملية وواقعية وخبرات أكاديمية عن إدارة الأزمات والكوارث ولديهم جهود كبيرة في مجال التعافي من الأزمات.  

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وتعد القمة منصة عالمية لتعزيز الشراكات والتعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الطوارئ والأزمات والكوارث ، ومناقشة أبرز التحديات والتوجهات العالمية ، كما ترسخ القمة أهمية استشراف وتنبؤ المخاطر المقبلة والتطورات بهدف تعزيز الاستجابة العالمية للأزمات والطوارئ العابرة للحدود.

 

المصدر: وام
إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
طحنون بن زايد
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