الأربعاء 10 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

"الفارس الشهم 2" يعلن توزيع 156 ألف طرد غذائي في المحافظات السورية

"الفارس الشهم 2" يعلن توزيع 156 ألف طرد غذائي في المحافظات السورية
9 مايو 2023 08:47

تواصل فرق الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الإنسانية ضمن مشاركتها في عملية "الفارس الشهم 2"، والتي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، في إطار الدعم المتواصل للجمهورية العربية السورية جراء زلزال 6 فبراير، حيث تم توزيع أكثر من 156 ألف طرد غذائي بإجمالي 780000 مستفيد سوري.

وتواصل دولة الإمارات جهودها لدعم الأشقاء في سوريا خلال مرحلة التعافي وإعادة التأهيل وذلك عن طريق توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية بشكل مستمر والوقوف على احتياجات القطاعات المختلفة وتوفير ما يلزم من احتياجات أساسية للأشقاء السوريين.

وأوضح الهلال الأحمر الإماراتي، أن الطرود الغذائية والتي جاءت عبر الجسر الجوي والبحري تم توزيعها في محافظات اللاذقية وحماة وحمص وحلب وطرطوس، ويكفي الطرد الغذائي لأسرة سورية مكونة من خمسة أشخاص تقريباً، ويحتوي على مواد غذائية متنوعة من الأرز والشاي والمعلبات والسكر والتمر واللبن وطحين بالإضافة إلى توزيع مواد ومستلزمات للمعيشة كالملابس والبطاطين وغيرها.

أخبار ذات صلة
441 ألف درهم من «بيت الخير» لدعم «جسور الخير»
سوريا تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية

بدوره، قال محمد خميس الكعبي رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي في سوريا، إن الجهود متواصلة لتقديم الدعم والعون للأشقاء في سوريا حيث تتواصل عمليات توزيع الطرود الغذائية علي الأسر السورية الأكثر احتياجاً والمتضررين من الزلزال، مضيفاً أن استراتيجية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تحدد مشتملات الطرود الغذائية وفقاً لاحتياجات كل دولة من مواد استهلاكية ومكملات غذائية وغيرها.

جدير بالذكر أن "عملية الفارس الشهم 2 " هي أحد أهم صور دعم دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة للشعب السوري، تم خلالها تسيير 181 طائرة و3 سفـن محملة بالمواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مرحلة التعافي لصالح الشعب السوري الشقيق.

المصدر: وام
عملية الفارس الشهم 2
الهلال الأحمر الإماراتي
سوريا
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
قطاع الإسكان يتربع على قائمة أولويات القيادة في إمارة أبوظبي
الإمارات
قطاع الإسكان يتربع على قائمة أولويات القيادة في إمارة أبوظبي
اليوم 01:42
أنور قرقاش
الإمارات
أنور قرقاش يؤكد أهمية الاستعداد المبكر للتعامل مع الأزمات
اليوم 01:42
محمد البواردي وأنور قرقاش وكبار الحضور خلال القمة
الإمارات
خبراء دوليون لـ «الاتحاد»: الإمارات «لاعب مؤثر وفاعل» في إدارة الأزمات محلياً ودولياً
اليوم 01:42
«التنمية الأسرية» تعزّز التواصل المستدام مع الأسر عبر «جيران للكل»
الإمارات
«التنمية الأسرية» تعزّز التواصل المستدام مع الأسر عبر «جيران للكل»
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©