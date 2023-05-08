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وليا عهد الشارقة وعجمان والشيوخ يعزون في وفاة سلطان أحمد بن خادم

وليا عهد الشارقة وعجمان خلال تقديم التعازي (وام)
9 مايو 2023 01:17

الشارقة (وام)

 قدم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، واجب العزاء بوفاة المغفور له سلطان أحمد بن خادم، وذلك بمجلس العزاء بضاحية مغيدر في الشارقة.
وأعرب سموهما عن صادق تعازيهما لأسرة وذوي الفقيد، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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كما قدم واجب العزاء الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية في الشارقة، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب حاكم الشارقة، والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار بمكتب سمو حاكم الشارقة، والشيخ ماجد بن حمد بن ماجد القاسمي، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والأملاك في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة التخطيط والبلدية في عجمان، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد بن سعيد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، والشيخ محمد بن سلطان بن محمد القاسمي، إلى جانب عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات. كما قدم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له سلطان أحمد بن خادم. وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في ضاحية مغيدر بالشارقة عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الشارقة
عجمان
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
عمار بن حميد النعيمي
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