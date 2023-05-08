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ولي عهد أم القيوين يعزي فـي وفاة سهيل البرغومي

راشد المعلا خلال تقديم التعازي (وام)
9 مايو 2023 01:17

أم القيوين (وام)

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 قدّم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له سهيل سعيد محمد البرغومي. وأعرب سمو ولي عهد أم القيوين خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة الراس بأم القيوين، عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد وذويه..داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
كما قدّم العزاء الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

الإمارات
أم القيوين
راشد بن سعود بن راشد المعلا
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