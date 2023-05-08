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انطلاق جائزة «الشارقة للتفوق والتميز التربوي»

خلال المؤتمر الصحفي (من المصدر)
9 مايو 2023 01:17

لمياء الهرمودي (الشارقة)

نظمت لجنة جائرة الشارقة للتفوق والتميز التربوي، صباح أمس، مؤتمراً صحفياً للإعلان على تفاصيل انطلاق الدورة الـ 29 للجائزة، وذلك بحضور محمد الملا الأمين العام للجنة الجائزة وممثلي المؤسسات التعليمية في الدولة، وعدد من ممثلي الإعلام والصحف المحلية في مقر بيت الحكمة بالشارقة.  وأشار محمد الملا الأمين العام للجنة الجائزة إلى أن الجائزة في هذا العام تميزت بإطلاق فئة جديدة ومتميزة وهي جائزة«جوهرة جائزة اللغة العربية»، وهي جائزة استثنائية للدورة الـ 29، الى جانب الفئات الرئيسة الثلاث الأخرى، وهي فئة الأفراد المتميزين والتي تضم: فئة المعلم المتميز وفئة القائد التربوي المتميز وفئة الطالب المتميز وفئة الوظائف الداعمة المتميزة وفئة ولي الأمر المتميز، وفئة المؤسسات المتميزة والتي تشمل على فئة الحضانات المتميزة وفئة المدرسة المتميزة وفئة المؤسسات والشراكات الداعمة للتعليم، بالإضافة إلى فئة فرق العمل المتميزة والتي تضم: فئة فرق العمل المؤسسية المتميزة وفئة مجلس الطلبة المتميز وفئة فرق العمل المشتركة وفئة مجلس أولياء الأمور المتميز. وقال الملا: نشكر جميع العاملين في فريق عمل لجنة جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي على جهودهم، والتي أثمرت هذا العام عن إطلاق فئة استثنائية وهي فئة جوهرة اللغة العربية  . وأضاف: سيتم إغلاق باب استلام ملفات المشاركة في الجائزة في 24 سبتمبر المقبل على أن يتم إعلان النتائج في 18 يناير 2024، ويصل إجمالي قيمة الجوائز المقدمة  نحو مليون ونصف المليون درهم.
مشاركة
أكد الأمين العام للجنة الجائزة أن أبواب التقديم للجائزة مفتوحة لكافة الراغبين في المشاركة فيها والذين يستوفون جميع شروطها، وذلك من خلال التسجيل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات المشاركين في موقع جائزة الشارقة للتميز التربوي https://award-shj.ae، موضحاً أن الجائزة قد طبقت التحول الإلكتروني الشامل من خلال تسلم طلبات المشاركين وتنظيم ورش العمل، والإعلان عن المرشحين.

جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي
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