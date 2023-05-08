إصدار الإرشاد الدولي الجديد لمرض الثلاسيميا

أبوظبي (وام)

أطلق الاتحاد الدولي للثلاسيميا الإصدار الثالث من «إرشادات بيتا ثلاسيميا غير المعتمدة على نقل الدم»، ويستخدم الأطباء الدليل المحدث في جميع أنحاء العالم لعلاج وإدارة المرض الذي يصيب آلاف الأشخاص حول العالم في خطوة تدعم محاربة هذا المرض.

ويتميز الإصدار الأخير بمقاربات جديدة لإدارة وعلاج الثلاسيميا غير المعتمدة على نقل الدم، وهو اضطراب دم وراثي يؤثر على إنتاج الهيموجلوبين، والذي تم التقليل من أهميته السريرية لسنوات عديدة، حيث توفر الإرشادات إطاراً شاملاً لتشخيص واستخدام العلاجات الحديثة في الرعاية المستمرة للمرضى المصابين بهذا المرض المعقد.

وتم تطوير هذه الإرشادات بناءً على أحدث الأبحاث والخبرة السريرية وهي تقدم نهجاً أكثر شمولاً وحداثة لعلاج الثلاسيميا غير المعتمدة على نقل الدم، وشارك في تأليفه البروفيسور علي طاهر من الجامعة الأمريكية في بيروت والدكتور خالد مسلم رئيس قسم الأبحاث في مجموعة برجيل القابضة في أبوظبي والبروفيسور ماريا كابيليني من جامعة ميلانو.

وقالت الدكتورة آندرولا إليفثيريو المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للثلاسيميا: إن هذه النسخة الجديدة هي مساهمة لا تقدر بثمن في رفع مستوى رعاية الأفراد المصابين بالثلاسيميا غير المعتمدة على نقل الدم.