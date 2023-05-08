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منصور بن زايد: دور ريادي لـ«الإمارات للإفتاء» في التعريف بديننا

منصور بن زايد في حديث مع عبدالله بن بيه بحضور أعضاء مجلس الإمارات للإفتاء (وام)
9 مايو 2023 01:19

أبوظبي (وام)

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، أمس، في قصر الوطن، معالي العلامة عبدالله بن بيه رئيس «مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي»، وأعضاء المجلس.

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واطلع سموه على أعمال وخطط «مجلس الإمارات للإفتاء» الهادفة إلى نشر قيم الإسلام السمحة، وترسيخ ثقافة التعايش والتسامح في دولة الإمارات وحول العالم، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها السديدة في هذا المجال.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالدور الريادي الذي يقوم به «مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي» في التعريف بديننا الحنيف، وتعزيز الأخوة الإنسانية، وبث قيم التضامن والتآزر بين الشعوب من مختلف الأديان والثقافات، متمنياً سموه لرئيس المجلس والقائمين عليه التوفيق في جميع مهماتهم وأعمالهم.

 

الإمارات
منصور بن زايد
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
عبدالله بن بيه
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