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سيف بن زايد: شهداء الواجب سيبقون مثالاً ورمزاً للتضحية

سيف بن زايد معزياً ذوي الشهيد
9 مايو 2023 01:17

دبي (الاتحاد)

قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، شهيد الواجب الرقيب عمر خليفة سالم بن حماد الكتبي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في منطقة المزهر بدبي.
وقد أعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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كما قدم الفريق سمو الشيخ ‫سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الواجب الرقيب عمر خليفة سالم بن حماد الكتبي، من مرتب مركز الراشدية، الذي استشهد خلال تلبيته لنداء الواجب، وأثناء تأدية عمله مع زملائه من فرق الدفاع المدني بدبي في إطفاء حريق بمنطقة العوير.
وزار سموه، أمس، مجلس عزاء الشهيد في منطقة المزهر (1) بدبي، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وينزله منازل الشهداء، وأن يلهم أهله جميل الصبر وحسن العزاء.

وقال سموه: إن شهداء الواجب الذين ارتقوا أثناء تأدية واجبهم الوطني بكل تفانٍ وإخلاص، سيبقون مثالاً ورمزاً للتضحية والولاء، بما بذلوه من غالٍ ونفيس في خدمة الوطن، وتعزيز أمنه واستقراره، ضاربين أنصع الأمثلة في العطاء، مشيراً سموه إلى أن الأداء المشرّف والتضحيات الغالية خير دليلٍ على أن أبناء الإمارات هم عند حسن الظن دوماً، فهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه حمايةً للأرواح وفداءً للمكتسبات، لينعم الوطن والمجتمع بالأمان.

 

سيف بن زايد
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