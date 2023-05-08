برعاية سيف بن زايد.. انطلاق «واجهة التعليم» 16 مايو بأبوظبي

جمعة النعيمي (أبوظبي)

برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق فعاليات الدورة التاسعة من معرض واجهة التعليم ومؤتمر شباب الشرق الأوسط (2023)، تحت شعار «تسعة أعوام في خدمة التعليم»، خلال الفترة من 16 إلى 17 مايو الحالي، وذلك في قاعة «مارينا» بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركات محلية ودولية واسعة من المؤسسات التعليمية والأكاديمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بأرض المعارض بأبوظبي، للإعلان عن تفاصيل الدورة التاسعة، بحضور الدكتورة موزة سعيد البادي رئيس مجلس إدارة معرض واجهة التعليم، والعقيد الدكتور خلفان النقبي مدير مركز المؤهلات الأمنية في الإدارة العامة لتطوير الكفاءات من وزارة الداخلية، ومحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع جودة الحياة الطلابية في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وحمد غانم علي بن حمودة الظاهري عضو مجلس إدارة شركة بن حمودة، والدكتور ياسر الواحدي مدير أكاديمية أبوظبي البحرية لمجموعة موانئ أبوظبي، ومريم أهلي عضو مجلس إدارة واجهة التعليم، ونورة الرياسي رئيس قسم تطوير المواهب والتعليم والتطوير المؤسسي والتوطين في بنك أبوظبي الأول.

وأكدت الدكتورة موزة سعيد البادي، أن النجاح الذي حققه المعرض في دوراته الثماني السابقة والمتتالية، وأثر الأصداء الإيجابية التي تركها عند المتخصصين والباحثين والمشاركين من مختلف أنحاء العالم، أصبح منصة متميزة لمناقشة قضايا التعليم ومستجدات البحث العلمي المتعلقة بتطوير منظومة التعليم بالدولة. وذكرت أن عدد الجامعات المشاركة بلغ (50) جامعة ومؤسسة تعليمية وأكاديمية من داخل الدولة، وأكثر من (350) جامعة إقليمية ودولية تمثلها أربع جهات داخل الدولة لعديد من الدول، مثل الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وفرنسا، وماليزيا، وأستراليا والكثير من الدول الأخرى.

وأضافت البادي: يشارك في مؤتمر شباب الشرق الأوسط نخبة من المتحدثين الرسميين يمثلون الوزارات والهيئات والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، يناقشون فيه محاور استراتيجية تخص قضايا التعليم الأساسي والتعليم العالي، ومن أهمها دور التعليم في تحقيق التنمية المستدامة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم.

مشاركون في المؤتمر الصحفي (تصوير: علي عبيدو)

الكوادر البشرية

بدوره، أكد العقيد الدكتور خلفان النقبي أهمية المشاركة في معرض واجهة التعليم ومنتدى شباب الشرق الأوسط (2023) التي تعزز الدور المجتمعي للوزارة. وقال في كلمة له: «إن وزارة الداخلية تحرص في كل دورة على استمرار دعمها ومشاركتها في هذا الحدث التعليمي العالمي، من خلال الإدارات المعنية بالتطوير والدراسة والبحث العلمي والأكاديمي، وعرض مجهودات وبرامج ومشاريع الوزارة في التدريب والدراسة الأكاديمية، وتطوير وتدريب وتعزيز قدرات ومهارات الكوادر البشرية والارتقاء بها لأعلى المستويات، ومواكبة التقنيات والتطورات الحديثة، والحفاظ على المنجزات المحققة».

وأضاف: ستشارك الوزارة من خلال إداراتها المعنية عبر المنصات المتخصصة وعن طريق المشاركة في تقديم الورش والمحاضرات، مثل الإدارة العامة لتطوير الكفاءات بالوزارة، وبرنامج خليفة للتمكين «أقدر»، وكلية الشرطة، وإدارة الاختيار والتعيين، إلى جانب مجلس شباب الداخلية.

العلوم المالية والمصرفية

وكشفت مريم أهلي عن أن معرض واجهة التعليم ومؤتمر شباب الشرق الأوسط لهذا العام، سيطلق مسابقة طلابية تُعنى بتشجيع الطلبة وتهيئتهم لدخول سوق العمل بعد إكمالهم متطلبات المسار الأكاديمي، وستركز على طلبة تخصصات العلوم المالية والمصرفية، ليتم بعدها المساهمة في تعليم (10) طلاب من الطلبة المتفوقين وأصحاب الهمم في استكمال دراساتهم العليا.

من جهته، أكد محمد الهاشمي أن المعرض يُشكل منصة عالمية لبحث توجهات سوق العمل المستقبلية، ويسهم في تحديد المهارات اللازمة لأجيالنا كي يواصلوا مسيرتهم بكل ثقة واقتدار، بما يحقق مستهدفات دولتنا للخمسين عاماً المقبلة.

من جانبه، أكد الدكتور ياسر الواحدي، أن مشاركة أكاديمية أبوظبي البحرية في معرض واجهة التعليم في دورته التاسعة، تعتبر خطوة مهمة، لكونه من أهم المعارض في المنطقة في مجال التعليم والتدريب.

وأكد حمد غانم بن حمودة، حرص مجموعة بن حمودة على تقديم الدعم والرعاية لمثل هذه المؤتمرات، كون التعليم ركيزة أساسية لبناء وتقدم ورفعة الوطن وتطوره، وتفخر المجموعة بتعاونها مع وزارة الداخلية وواجهة التعليم من خلال هذا المعرض التعليمي والمؤتمر العلمي الهام.

بدروها قالت نورة الرياسي: «تسرنا المشاركة كراعٍ لمعرض ومؤتمر واجهة التعليم، ويتطلع بنك أبوظبي الأول للعب دور حقيقي في إثراء قاعدة المواهب المؤهلة لدعم نمو أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية، وبالتالي العمل بناء اقتصاد يتسم بالقوة والتنافسية العالية، والقدرة على مواكبة المستقبل بكل تحدياته وكل متغيراته».

مهن المستقبل

الجدير بالذكر أن المعرض يهدف إلى استشراف مهن المستقبل والتخصصات الأكاديمية التي تواكب احتياجات سوق العمل والوقوف على توجهاته، والتخصصات العلمية والمهنية التي تلبي احتياجاته المستقبلية، وبناء علاقات مستدامة في مجال التعليم بين جميع أطراف العملية التعليمية، وتوفير نخبة من الجامعات الرائدة لتعريف الطلبة ببرامجها الأكاديمية، ومعايير وشروط القبول والتسجيل فيها، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وإطلاع الطلبة وأولياء أمورهم على أفضل الممارسات الأكاديمية في المؤسسات العلمية، وإتاحة الفرصة للطلبة وأولياء أمورهم لمناقشة خياراتهم الدراسية وتطلعاتهم التعليمية.