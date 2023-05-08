جامعة الإمارات تطلق الدورة التاسعة من جائزة الرئيس الأعلى للابتكار

العين (الاتحاد)

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة موعد إطلاق جائزة الرئيس الأعلى للابتكار في دورتها التاسعة، في مجالات تُوائم أهداف «عام الاستدامة»، بحيث تتوافق الأولويات البحثية وأنشطة الابتكار في جامعة الإمارات مع المبادرات الاستراتيجية الوطنية التي تعزز الإبداع والابتكار والتميز والريادة، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والمتوازنة وازدهار الأمة. وتستهدف الجائزة أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب في الجامعة في إطار يدعم التفكير الابتكاري والبحث العلمي، بحيث سيتم نشر التقنيات والابتكارات الحالية والناشئة التي توفر حلولاً فعالة للتحديات الوطنية والعالمية في المجالات ذات الأولوية كتغير المناخ والاستدامة البيئية، وعلوم الفضاء وما تشهده دولة الإمارات من إنجازات في مجال الفضاء، والطاقة المتجددة، والأمن المائي والغذائي، والعلوم الصحية والطبية، والتعليم والتعلم مدى الحياة، والتنقل والتنمية الحضرية، والتكنولوجيا والأمن السيبراني، والنمو الاجتماعي والإداري والاقتصادي.

وأوضح الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي أن الجامعة تحرص من خلال الجائزة على إطلاق مشاريع ابتكارية قابلة للتطبيق، تساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتمثل جائزة الرئيس الأعلى للابتكار حافزًا لبيئة الابتكار في الجامعة، بحيث تعمل على بناء مهارات الطلبة وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.

وأشار الدكتور أحمد علي مراد بأنه تمّ إجراء بعض التعديلات على مجالات الجائزة وقواعدها هذا العام، حيث تمّ التسجيل لهذا العام على مرحلتين، بدأت المرحلة الأولى في 1 مايو 2023 وستنتهي في 10 يوليو 2023، حيث يمكن لجميع أعضاء الجامعة بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة التسجيل وتقديم الطلبات. ومع ذلك، فإن الفائزين في العام الماضي غير مؤهلين للتسجيل، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المبتكرين الآخرين. ثم يبدأ العمل في المرحلة الثانية اعتباراً من 1 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر 2023. سيتمّ خلالها تقديم الطلبات الكاملة والوثائق الداعمة. ستبدأ بعد ذلك عملية التقييم بحيث يمكن تقديم الطلبات والاستفسارات من خلال الموقع الإلكتروني للمسابقة، أو عن طريق التواصل مع المنسق اللوجستي للرد على الاستفسارات المتعلقة بالجائزة.

تشجيع

أكد الدكتور أحمد مراد أنه «يتمّ تشجيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وموظفي جامعة الإمارات العربية المتحدة على المشاركة في التفكير النقدي والبحث المبتكر لمواجهة التحديات في مجالات الأولوية الوطنية، وتطوير العمل المؤسسي وتقديم أفكار إبداعية وابتكارية لتحديد حلول عملية مستدامة في الإبداع والابتكار».