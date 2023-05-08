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الإمارات

«المعاشات»: التأمين الاجتماعي في الدولة الأكثر سخاءً

مرونة عالية لا تتوافر لدى نظرائه من صناديق التقاعد (من المصدر)
9 مايو 2023 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

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أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن نظام المعاشات والتأمين الاجتماعي في دولة الإمارات هو الأكثر سخاءً واستدامة من حيث المزايا التأمينية والملاءة المالية، ويتمتع بمرونة عالية لا تتوافر لدى نظرائه من صناديق التقاعد حول العالم وذلك من حيث الامتداد والشمول بالتغطية التأمينية إلى قطاع كبير من أفراد الأسرة المعالين الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق.
وأضافت الهيئة - في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها من أجل تشجيع المؤمن عليهم على التخطيط الاستباقي لمرحلة ما بعد التقاعد «كن مستعداً» - أن مرونة نظام التأمين الاجتماعي في الدولة تنبع من أن القانون يسمح بامتداد المعاش من الأب إلى الأرملة والأبناء والإخوة، والأخوات، والوالدين، وأبناء الابن، إذا توافرت الشروط والأحكام.
كما أن المعاش التقاعدي قد لا ينقطع على مدار عقود من الزمان قد تمتد إلى أكثر من 79 عاماً، باعتبار ارتفاع معدل أعمار الإناث في الدولة، حيث إن البنت لا تخرج من المعاش بسبب السن على خلاف الابن، كما أن ملف المعاش المغلق قد يعاد فتحه من جديد إذا تجددت لدى أحد المعالين حالة من حالات الاستحقاق.
وأشارت «الهيئة» إلى ميزة مهمة في قانون المعاشات الاتحادي، وهي أن المعاش يصرف بالحد الأقصى وبنسبة 100% من راتب حساب الاشتراك إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين 35 سنة، كما يمنح المعاش بالنسبة نفسها إذا تعرض المؤمن عليه أثناء عمله لعجز كلي أو وفاة بسبب إصابة عمل حتى لو كان مدة اشتراكه في التأمين شهراً واحداً.

الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
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