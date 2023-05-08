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المركز التربوي يطلق برامج لتطوير تعليم اللغة العربية

المركز التربوي يطلق برامج لتطوير تعليم اللغة العربية
9 مايو 2023 01:17

الشارقة (الاتحاد) 

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يُطلق المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج حزمة من البرامج خلال دورته الحالية 2023/2024م والتي تضم مجموعة من الدراسات والبحوث والمشاريع.
وتأتي هذه البرامج في إطار تحقيق إستراتيجيات المركز ومكتب التربية العربي لدول الخليج، حيث تستهدف هذه البرامج جهات ومؤسَّسات تعليم اللُّغة العربيَّة وذوي الاختصاص في مجال تعليم اللغة العربية وتعلمها، من مصمِّمي مناهج اللُّغة العربيَّة والإدارات والمعلمين والمشرفين التربويّين العاملين بمؤسَّسات تعليم اللُّغة العربيَّة.
وأكد الدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية بالشارقة إلى أهمية تلك البرامج ونوعيتها والتي تتلاقى مع تطور تعليم اللغة العربية بما يتواكب مع الأنظمة التعليمية والمؤسسات المتقدمة إلى تنمية المهارات لدى الطلبة.

اللغة العربية
المركز التربوي للغة العربية
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