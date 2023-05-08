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عبدالله بن زايد: حريصون على تنمية وتطوير العلاقات مع المجر

عبدالله بن زايد في حديث مع وزير الخارجية المجري (تصوير: سعيد جمعوه)
9 مايو 2023 01:17

أبوظبي (وام)

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي بيتر سيراتو وزير الخارجية والتجارة في جمهورية المجر العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. 

جاء ذلك خلال استقبال سموه في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، معالي بيتر سيراتو، حيث جرى استعراض فرص تنمية التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، ومنها التجارية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة.

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 وناقش الوزيران الملفات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي. وتناولت مباحثات الجانبين تطورات الأوضاع في السودان، وجهود وقف التصعيد والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.

 ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي وزير الخارجية والتجارة في جمهورية المجر، وأكد الحرص على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية المجر، وتعزيز مسارات التعاون والعمل المشترك في المجالات كافة، لما فيه خير ومصلحة شعبي البلدين الصديقين. من جانبه، أعرب معالي بيتر سيراتو عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات، مشيداً بما حققته الدولة من إنجازات تنموية على الصعد كافة.

الإمارات
عبدالله بن زايد
المجر
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
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