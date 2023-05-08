ارتفاع في درجات الحرارة اليوم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يشهد الطقس اليوم ارتفاعاً في درجات الحرارة، ويكون رطباً صباحاً على السواحل - صحو إلى غائم جزئي أحياناً - والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأضاف المركز في بيانه اليومي أمس: تشهد الدولة امتداد مرتفع جوي سطحي، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات

الجو العليا، أدى إلى أن يسود طقس رطب أمس مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق خاصة الساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

كما يتوقع المركز أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام إلى غائم جزئياً أحياناً، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.