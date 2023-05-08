بلدية أبوظبي تنفذ حملة لتوعية السكان بالأعمال المصرح بها

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي - من خلال مركز بلدية مدينة زايد - حملة توعوية لسكان (شخبوط، وربدان) بخصوص الأعمال المصرح بها خارج حدود القسيمة السكنية فيما يتعلق بالزراعات، وتنسيق الحديقة الخارجية، والأعمال الإنشائية، وغيرها من التعديلات، استمرت لمدة خمسة أيام على التوالي، وشملت كذلك المناطق الواقعة ضمن اختصاصات مركز بلدية مدينة زايد.

واستهدفت الحملة توعية السكان بالأعمال المسموح تنفيذها خارج حدود القسيمة السكنية، وحثهم على الزراعة خارج حدود القسيمة، والمساهمة في الارتقاء بالمظهر العام والجمالي للمناطق المستهدفة، من خلال الزراعات المنظمة والمتناسقة، والتي تحقق المعايير المطلوبة، وتتماشى مع قيم الاستدامة.

وعملت الحملة على توعية ملاك القسائم السكنية بالأعمال المحددة وأعمال الزراعة المقبولة في المنطقة الواقعة خارج حدود القسيمة، والتوعية بالأعمال غير المقبولة.

وأوضحت الحملة العناصر والأعمال المسموح بها خارج حدود القسيمة، والتي تتضمن: تجهيزات اللعب، وأحواض الزراعة، والمنحوتات، والمقاعد، والأشجار المغروسة في أحواض، والرصف القابل للنفاذ، والغطاء الأرضي (النباتي)، والأسوار الأقل ارتفاعاً من 1 متر، بينما تتضمن العناصر والأعمال غير المسموح بها: الأشجار المغروسة في الأرض، أعمدة الإنارة، وسد أو عرقلة ممرات المشاة، إنشاءات تحت سطحية، وبنى إنشائية، وأسوار أعلى من 1 متر، والعناصر المائية مثل النوافير، وتغطية الخدمات.

وحرصت الحملة على توضيح آلية التقديم الذاتي على إجراء أي تعديل على الرصيف أو حافة الطريق، أو القيام بأي تعديلات على البنية التحتية القائمة، مثل الكابلات والأغطية، الإشارات، وتعديلات نظام الري السطحي، أو التحت سطحي أو خطوط الري، وكذلك القيام بأي أعمال حفر أو تثبيت هياكل بحاجة إلى أساس، وإنشاء عناصر ثابتة، وتركيب عناصر تتطلب وصلات خدمات مثل: (ماء، مياه صرف، كهرباء)، بالإضافة إلى إقامة مواقف إضافية، وتركيب مظلات فوق منطقة المواقف، وإنشاء أي عناصر ملاصقة لمنشآت قائمة.

وتضمنت الحملة نشر عدد من منشورات التوعية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق «فريجنا»، وإرسال رسائل نصية قصيرة للفئات المستهدفة من الحملة؛ بهدف تعزيز ثقافة المجتمع بشأن الأعمال النظامية الممكن تنفيذها في المناطق الواقعة خارج حدود القسيمة السكنية.