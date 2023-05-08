جناح وطني لدولة الإمارات في معرض الدفاع الدولي بأثينا

أبوظبي (وام)

أعلن مجلس الإمارات للشركات الدفاعية - الداعم الرئيس لقطاع الصناعات الدفاعية بدولة الإمارات عن تنظيمه للجناح الوطني للدولة في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي DEFEA 2023، في نسخته الثانية والذي سيقام في أثينا خلال الفترة ما بين 9 و11 مايو الحالي.

ويعد معرض الدفاع الدولي في أثينا من أكبر معارض الدفاع الدولية، حيث يستقطب صانعي القرار الرئيسين وخبراء الصناعة من جميع أنحاء العالم، لعرض أحدث التقنيات والمنتجات والحلول للزوار ويعرض المشاركين من خلاله أبرز أنظمة الدفاع البرية والبحرية والفضائية والأمنية الإلكترونية.

وتشهد نسخة هذا العام من المعرض مشاركة 315 عارضاً من 22 دولة ويقام المعرض تحت رعاية وزارة الدفاع الوطني اليونانية، بالتعاون مع رابطة المصنعين اليونانيين للمواد الدفاعية.

ويضم جناح دولة الإمارات في المعرض عدداً من الشركات المنضوية تحت المجلس ومن بينها خمس شركات تابعة لمجموعة إيدج وهي هالكن، وكاراكال وأداسي ونمر وأبوظبي لبناء السفن، كما يحتوي الجناح أيضاً على منصات عرض لشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.

ويتاح لزوار المعرض الاطلاع على مجموعة من أحدث المنتجات والحلول التي تحمل علامة «صنع في الإمارات»، والتي تشمل المركبات المدرعة وأنظمة الاتصالات المتقدمة والمركبات الجوية بدون طيار. كما يطلعون أيضاً على الفرص والمزايا العديدة التي تتوفر للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

وقالت منى أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية: «تأتي مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في معرض الدفاع الدولي باليونان انسجاماً مع النمو المضطرد الذي تشهده علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان».

ويرحب مجلس الإمارات للشركات الدفاعية بزوار الجناح الوطني لدولة الإمارات في المعرض، للتعرف على أحدث التقنيات والمنتجات.