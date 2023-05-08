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«كهرباء الشارقة» توصل الغاز الطبيعي لـ 537 مشروعاً

هيئة الكهرباء (من المصدر)
9 مايو 2023 01:16

الشارقة (الاتحاد) 

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، خلال الربع الأول من العام الجاري، توصيل الغاز الطبيعي لعدد 451 مشروعاً بالقطاع السكني، وعدد 86 مشروعاً بالقطاع التجاري، وتم توصيل خدمات الغاز الطبيعي لعدد (18750) من أجهزة الطبخ المنزلي في مدينة الشارقة بأحدث معايير ووسائل الأمان والسلامة، كما تم إجراء الصيانة والاستبدال لعدد من صناديق الغاز في مختلف المناطق وتحديث شبكات الغاز الطبيعي لخطوط غاز رئيسية في مناطق مختلفة، وتم البدء خلال شهر مارس 2023 في تنفيذ خط الحمرية الرئيسي بطول 73 كم وبتكلفة 10.5 مليون درهم، وتم تنفيذ 13% من المشروع بطول 10 كم ومن المتوقع إنجازه خلال 9 أشهر.

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وأوضحت المهندسة آمنة بن هده مدير إدارة الغاز الطبيعي بـ«الهيئة» أن تكثيف جهود «الهيئة» في مجال تنفيذ مشروعات شبكة الغاز الطبيعي يأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، والاهتمام بمشروعات البنية الأساسية، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق الإمارة، وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي وقوداً بديلاً عن الغاز المسال «الأسطوانات» للمحافظة على البيئة والتيسير على سكان الإمارة، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتحرص «الهيئة» على تيسير الإجراءات اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي في المناطق كافة.
وأشارت إلى أن «الهيئة» تعمل على تنفيذ عدد من الخطوط الرئيسية، تتضمن خط الشنوف بطول 74.5 كيلومتر، وبلغت نسبة إنجازه 68% بطول 51 كيلومتراً، وتبلغ تكلفة المشروع 7.83 مليون درهم، والمرحلة الرابعة من مشروع السيوح 16 (برنامج الشيخ زايد للإسكان)، وبلغت نسبة الإنجاز الحالية للمشروع 50%، كما تم إنجاز 99% من المرحلة الأولى لمشروع البطائح بطول 24.5 كيلومتر وبتكلفة 7.87 مليون درهم.

الشارقة
كهرباء الشارقة
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هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
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