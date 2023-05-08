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«المدينة العالمية» بدبي تقدم نحو 80 طناً مساعدات إغاثية إلى السودان

«المدينة العالمية» بدبي تقدم نحو 80 طناً مساعدات إغاثية إلى السودان
8 مايو 2023 23:50

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيرت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي شحنة جوية إغاثية بسعة نحو 80 طناً مترياً، لإغاثة المتضررين من الأزمة في السودان.
وقال الحساب الرسمي لحكومة دبي عبر «تويتر»: «بتوجيهات محمد بن راشد، المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي تسير شحنة جوية إغاثية بسعة نحو 80 طناً مترياً، لإغاثة المتضررين من الأزمة في السودان، وسيتم إرسال شحنة جوية ثانية في وقت لاحق هذا الأسبوع».

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