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«استشاري الشارقة» يناقش إعادة تنظيم «الطيران المدني» و«مطار الشارقة»

المجلس الاستشاري (من المصدر)
9 مايو 2023 01:16

الشارقة (الاتحاد)

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يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة صباح الخميس المقبل جلسته الرابعة عشرة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر، بمقره في مدينة الشارقة برئاسة حنان راشد الجروان نائب رئيس المجلس. ويتضمن جدول الأعمال بعد التصديق على مضبطة الجلسة الثالثة عشرة مناقشة مشروعي قانون إعادة تنظيم كل من دائرة الطيران المدني، وهيئة مطار الشارقة الدولي، والتقرير الوارد من لجنة المرافق العامة في المجلس، بحضورالشيخ خالد بن عصام القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الطيران المدني  في إمارة الشارقة، وعلي سالم المدفع عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي ومعاونيهما، والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة ومعاونيه.

الشارقة
المجلس الاستشاري
الطيران المدني
مطار الشارقة
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