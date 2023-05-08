إطلاق «مواقف» أصحاب الهمم المشتركة بين الإمارات والكويت

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم من خلال شراكتها الإستراتيجية المبتكرة مع الهيئة العامة لشؤون الإعاقة بدولة الكويت الشقيقة عن إطلاق خدمة مواقف أصحاب الهمم المشتركة بين الدولتين لدعم أصحاب الهمم وتسهيل حركتهم في تنقلاتهم بين الدولتين، كأول نتاج لخطة طموحة بين الجانبين لصالح تلك الفئات في البلدين.

وأشاد الدكتور مطر حامد النيادي سفير الدولة لدى دولة الكويت الشقيقة بالشراكة الاستراتيجية المثمرة بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم والهيئة العامة لشؤون الإعاقة لصالح أصحاب الهمم بما تنسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة لتعزيز التعاون على مختلف المستويات بين البلدين، مؤكداً على عمق ومتانة العلاقات التاريخية المتميِّزة التي تربط بينهما، كما تجسِّد قوة هذه العلاقات بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، والمستوى المتطوِّر الذي وصل إليه التعاون المشترك بينهما، حيث تشهد العلاقات الإماراتية - الكويتية تطوّراً مستمراً، وهي تتميز دائماً بالمودة والمحبة المتبادلة.

وأضاف: إننا نأمل في تطوير تلك الشراكة إلى مدى أوسع من العمل بإطلاق مبادرات ومشروعات وتنفيذ برامج تخدم أصحاب الهمم في الدولتين وتسهل من حركة التنقل والزيارات المتبادلة.

من جانبه أعرب جمال محمد الغنيم سفير دولة الكويت لدى الدولة عن سعادته بهذا التعاون المثمر بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والهيئة العامة لشؤون الإعاقة بدولة الكويت الشقيقة بإطلاق خدمة مواقف أصحاب الهمم المشتركة بين الدولتين لدعم تلك الفئات وتسهيل حركتهم في تنقلاتهم بين الدولتين، مشيداً بالسياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وما حققته الإمارات من إنجازات رائدة في المجالات كافة

من ناحيتها أشادت الدكتورة بيبي العميري المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بدولة الكويت بالشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر بين الهيئة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

تسهيل التنقل خارج الدولة

أكد عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن المؤسسة تضع ضمن أولولياتها خدمات وإسعاد المتعاملين من بينها تسهيل التنقل خارج الدولة، وتعمل على توسعة خدماتها متخطية النطاق المحلي إلى الإقليمي من خلال الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات والهيئات المعنية بتقديم الخدمات لأصحاب الهمم على المستويات الإقليمية والعالمية، وأن إطلاق تلك الخدمة وربط إصدار تصريح مواقف مع دولة الكويت الشقيقة ضمن بناء أنظمة مشتركة بين المؤسسة والهيئة العامة لشؤون الإعاقة بدولة الكويت الشقيقة، يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى توفير خدمات تدعم وتعزز اندماج أصحاب الهمم وتسهل حياتهم اليومية، وتساهم في تطوير الخدمات الخاصة بأصحاب الهمم بين دول التعاون بشكل أكبر في المجتمع. وقال إن تصريح مواقف السيارات المخصصة لأصحاب الهمم يغطي في جميع مدن ومناطق دولة الإمارات ومدن ومناطق دولة الكويت الشقيقة، بما في ذلك المواقف المتاحة في المباني الحكومية والمرافق العامة والمراكز التجارية والمستشفيات والمطارات، موضحاً أن عملية اعتماد التصريح الصادر من الكويت سيكون إذا الشخص لديه تصريح ساري ومعتمد من مؤسسة زايد العليا أو أي جهة أخرى بالدولة، والعكس صحيح نظرا لاختلاف مسميات الإعاقات، ويجب عند التسجيل على صاحب الهمة إرفاق التصريح الصادر من الهيئة إذا كان متجهاً من الكويت لأبوظبي والعكس صحيح إذا كان متجهاً من أبوظبي إلى الكويت عليه إرفاق التصريح الصادر من مؤسسة زايد العليا أو أي جهة من داخل الدولة.