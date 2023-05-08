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«الإمارات الصحية» تؤكد على الارتقاء بجودة الحياة

«الإمارات الصحية» تؤكد على الارتقاء بجودة الحياة
9 مايو 2023 01:15

دبي (الاتحاد)

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 تحتفل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بيوم الإمارات الطبي، الذي يصادف اليوم التاسع من مايو من كل عام، وذلك بهدف التعريف بالعطاء الإنساني والجهود النبيلة التي تقدمها الكوادر الطبية والتمريضية والمنشآت الصحية، ومزودي الخدمات الصحية وتسليط الضوء على جهودهم الكبيرة.
ويأتي احتفال مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية هذا العام من خلال إطلاق الحملة الإلكترونية «كلنا طبيب»، وبمشاركة واسعة تتضمن المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة، بالإضافة إلى الكوادر الطبية العاملة في المستشفيات، والتي ستقدم مجموعة من ورش العمل الحضورية والافتراضية ذات الصلة بأساسيات مهنة الطب.
وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن احتفال المؤسسة بهذه المناسبة في عامها الثاني، يترجم حرصها على إبراز جهود العاملين في قطاع الرعاية الصحية في الدولة، ودعم تلك الجهود لتحقيق المزيد من المكتسبات التي تضع دولة الإمارات في مقدمة الدول التي أحدثت تحولات نوعية وغير مسبوقة في مجال الخدمات الصحية من حيث الجودة والكفاءة، وتأكيداً لدورها في الارتقاء بجودة الحياة الصحية. ووجه السركال رسالة شكر وتقدير إلى كافة الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية والفنية وجميع العاملين في القطاع الصحي، نظير دورهم المحوري والأساسي في حفظ صحة وسلامة المتعاملين، وتكريس المكانة المتميزة والتنافسية العالمية التي يحظى بها القطاع، مشيراً إلى أهمية توظيف هذه المناسبة لتطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء والتنافسية الإيجابية التي تقود إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وتواكب الاستراتيجيات الوطنية.
وتتضمن احتفالات المؤسسة حوار إعلامي مباشر عبر المنصة الإعلامية «برق الإمارات» مع الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تحت عنوان «الصحة فوق كل شيء وقبل كل شيء».
ويقدم مستشفى دبا فحوصات مجانية للسكر وضغط الدم، وورشة تثقيفية تتعلق بالأغذية الصحية، كما يوفر مستشفى شعم فحوصات مجتمعية لقياس الضغط والسكري لموظفي مواصلات الإمارات بفرع غليلة. ويوفر مستشفى الكويت بدبي فحوصات مجانية لضغط الدم والسكر، كما يقدم استشارات طبية. كما يعقد مستشفى عبيد الله في منار مول برأس الخيمة حلقة نقاشية تتناول أساسيات مهنة الطب.

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
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