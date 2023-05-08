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شرطة دبي تُنظم الملتقى الأول لفنيي المتفجرات

مشاركون في الملتقى الأول لفنيي المتفجرات (من المصدر)
9 مايو 2023 01:15

دبي (الاتحاد) 

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نظمت إدارة أمن المتفجرات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، الملتقى الأول لفنيي المتفجرات من الخبراء والمُختصين والمحاضرين في هذا المجال من وزارة الداخلية، وشرطة أبوظبي، وشرطة دبي، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لفنيي المتفجرات.
وافتتح العميد راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، فعاليات الملتقى في مبنى إدارة أمن المتفجرات في القيادة العامة لشرطة دبي بحضور عدد من كبار الضباط في وزارة الداخلية والقيادات الشرطية في الدولة والمهندسين المُختصين من مختلف الجهات المشاركة.

شرطة دبي
المتفجرات
وزارة الداخلية
شرطة أبوظبي
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