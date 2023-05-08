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ضاحي خلفان والمري يتفقدان مركز شرطة البرشاء

ضاحي خلفان وعبدالله المري خلال تفقد المركز(من المصدر)
9 مايو 2023 01:15

دبي (الاتحاد)

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تفقد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، يرافقه معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي مركز شرطة البرشاء، وذلك للاطلاع على سير العمل في المركز والمنشآت الحديثة والمتطورة فيه.
كما رافق معاليهما في الجولة التفقدية، مساعدو القائد العام لشرطة دبي، ومديرو الإدارات العامة، وعدد من كبار الضباط، وسعيد محمد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي. واطلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، على المبنى الجديد لسكن الضباط وصف الضباط والأفراد، ومركز الشرطة الذكي، والصالة الرياضية، ومقهى «ذا كورنر»، واستمع إلى شرح حول مبادرات المركز وأهم الخدمات التي يقدمها للجمهور.وأثنى معالي نائب رئيس الشرطة والامن العام في دبي، على جهود ومتابعة معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في تطوير منظومة العمل الشرطي في إمارة دبي، كما أشاد معاليه بجهود العاملين في المركز، وما شاهده من تطور كبير في مستوى التجهيزات والمعدات التي يضمها والتي تواكب مسيرة التنمية الحضارية لمدينة دبي، ومستجدات العمل الشرطي والأمني بالدولة.

ضاحي خلفان
دبي
عبدالله خليفة المري
شرطة دبي
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