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شرطة دبي تطلع على «أمن المطارات» بالشارقة

شرطة الشارقة تستقبل وفداً من شرطة دبي (من المصدر)
9 مايو 2023 01:15

الشارقة (الاتحاد) 

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استقبلت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة في إدارة شرطة المنافذ والمطارات، وفداً من القيادة العامة لشرطة دبي برئاسة الرائد حسين حاجي كرم رئيس قسم المغادرين والقادمين بمبنى 2 في مطار دبي الدولي، وكان في استقبالهم، المقدم مطر سلطان الكتبي رئيس قسم شرطة مطار الشارقة الدولي، والرائد خليفة السويدي، مدير فرع الحراسات والدوريات، والنقيب سعيد الطنيجي مدير فرع التحقيق، وعدد من ضباط الاختصاص.
واطلع وفد شرطة دبي، على تجربة شرطة الشارقة في الحد من ظاهرة توزيع الأمتعة بغرض التهرب الجمركي في بلد الوصول، والسلبيات المترتبة عليها، والحلول الموضوعة للحد منها، وتضمنت الزيارة جولة ميدانية تعريفية في عدد من الأقسام للاطلاع على الاختصاصات المعمول بها في مطار الشارقة الدولي.

شرطة دبي
الشارقة
أمن المطارات
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