فعاليات توعوية في أسبوع المهن الطلابي

دبي (الاتحاد)

نظمت مبادرة الروح الإيجابية في شرطة دبي، فعاليات أسبوع المهن الطلابي، بمشاركة أكثر من 180 طالباً وطالبة من مدارس دبي مردف، بهدف إطلاعهم على المهن ودور رجال الشرطة في تعزيز الأمن والأمان والثقة بالشرطة وجودة الحياة.

وتضمنت فعاليات أسبوع المهن الطلابي، ورشاً تعريفية للطلبة حول لغة الإِشارة، وقراءات لقصص الأطفال من مجلة خالد، والتي تصدر شهرياً عن إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي، ومحاضرات في التغذية والصحة. بالإضافة إلى مسابقات توعوية وتثقيفية، وهدايا وجوائز قيمة، ومحاضرات توعوية قدمها مجلس سفراء الأمان، للتوعية بحقوق الطفل وقانون «وديمة». واستمتع الطلبة بمشاهدة عروض للدوريات الأمنية السياحية، ومشاركة الشرطي منصور ضمن الفقرات التوعوية والتثقيفية، والتعريف بخدمات شرطة دبي.