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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الباراغواي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الباراغواي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية
8 مايو 2023 18:52

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تهنئة إلى فخامة سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي، وذلك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين الى فخامة سانتياغو بينيا.

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