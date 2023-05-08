مستشفى ريم بأبوظبي يحصل على تصديق لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل واللّجنة الدوليّة المُشتركة

أعلن مستشفى ريم، المؤسسة الطبية الرائدة في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن حصوله على شهادتي اعتماد اللّجنة الدوليّة المُشتركة ولجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل.

وتأتي أهمية هذين الاعتمادين من كونهما يؤكدان مدى التزام مستشفى ريم بتقديم خدمات رعاية صحية بمستويات عالية من الجودة.

يُعد اعتماد اللّجنة الدوليّة المُشتركة شهادة قيمة للغاية في قطاع الرعاية الصحية، كما أن الحصول عليها، يتطلب تحقيق الكثير من الشروط والمعايير العالمية.

خضع مستشفى ريم لعمليات تقييم امتدت لـ 4 أيام من قبل مختصي اللّجنة الدوليّة المُشتركة الذين قاموا بعمليات فحص دقيقة لمتطلبات استحقاق الاعتماد، شملت جميع أقسام وجوانب المستشفى، بما في ذلك سلامة المرضى، والوقاية من العدوى ومنع انتشارها، والبروتوكولات السريرية، والتأكد من مطابقتها لشروط ومعايير القطاع الصحي الحكومي.

من خلال الحصول على اعتماد اللّجنة الدوليّة المُشتركة الذهبي، أثبت مستشفى ريم قدرته على تلبية وتبني أعلى المعايير الدولية لجودة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

وأعرب زيد السكسك، رئيس مجلس إدارة مستشفى ريم، عن سعادته لحصول المستشفى على هذين الاعتمادين، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعد أمرًا في غاية الأهمية بالنسبة لمستشفى ريم، ونحن فخورون بتحقيقه، مضيفاً: سنبقى ملتزمين بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية وتوفير أحدث التقنيات والأساليب الطبية، مع اعتمادنا لأعلى معايير الجودة والسلامة».

وعلق د. هوارد س. بودولسكي: «يعتبر اعتماد اللّجنة الدوليّة المُشتركة (JCI) خطوة في غاية الأهمية ودليل على التزام المستشفى بتقديم خدمات طبية متطورة بمستوى عالٍ من الجودة. لا يعد هذا الاعتماد مهمة سهلة ويتطلب جهودًا والتزاماً كبيرين من ناحية مستوى جودة الخدمات الطبية وسلامة المرضى.

يُضاف هذا الإنجاز إلى سجل إنجازات المستشفى ويؤكد مواكبته بشكل دائم على تقديم خدمات رعاية صحية وفقاً لأعلى المعايير العالمية».

تُعتبر لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل منظمة دولية غير ربحية تقوم بإجراء تقييمات خاصة للمستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية للتأكد من توفيرهم خدمات إعادة التأهيل، ضمن أعلى المعايير الصحية العالمية.

وكان قد خضع برنامج إعادة التأهيل في مستشفى ريم لعملية تقييم دقيقة للحصول على اعتماد اللجنة.

ويؤكد هذا الإنجاز مدى التزام المستشفى بتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية للمرضى.