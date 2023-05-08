«قضاء أبوظبي» تعتمد نظام الأحكام القضائية الذكية في المحاكم الجزائية

اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي، تطبيق نظام الأحكام القضائية الذكية في المحاكم الجزائية، بما يتيح لأطراف الدعاوى في القضايا الجزائية، اتخاذ إجراءات الاستئناف أو المعارضة على الأحكام الغيابية، من خلال رابط يتضمن رمز الاستجابة السريعة للوصول إلى النظام الإلكتروني للقضايا بشكل مباشر والاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالقضية والحكم الصادر فيها، إلى جانب تزويدهم بنصوص المواد القانونية والخطوات التالية لصدور الحكم من طرق الاستئناف والمعارضة ومدد التقادم، مع إتاحتها بلغات عدة للتسهيل على المقيمين من غير الناطقين باللغة العربية.

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن اعتماد الأحكام القضائية الذكية في المحاكم الجزائية، يأتي ثمرة جهود التحول الرقمي في محاكم أبوظبي لتسهيل الإجراءات وضمان العدالة الناجزة، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير منظومة قضائية ذكية ومبتكرة تدعم جهود تعزيز التنافسية في إمارة أبوظبي وريادتها عالمياً.

وأشار إلى أن تلك الخطوة تتواءم مع أولويات الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء 2021- 2023، والتي تستهدف إسعاد المتعاملين عبر تقديم خدمات قضائية وعدلية مبتكرة تضمن تحقيق العدالة الناجزة وسهولة الوصول إلى الخدمات القضائية، مع الاستفادة من التطورات التقنية والخدمات المعززة بالذكاء الاصطناعي، بما يتيح خيارات متعددة أمام المتعاملين لإنجاز مختلف المعاملات بطريقة سهلة وميسرة.

من جهته، أوضح المستشار منصور المرزوقي، رئيس محكمة أبوظبي الجزائية، أن النظام الجديد يمكن أي متهم في قضية جزائية من البدء في إجراءات الاستئناف أو المعارضة على الحكم الجزائي، من خلال رابط الحكم الذكي الذي يحتوي على الماسح الضوئي، مع إتاحة الاطلاع على حقوقه وفق مواد القانون، والتي تكون متاحة بلغات عدة، يمكن الاختيار بينها للوقوف على المعلومات اللازمة لمباشرة الإجراءات وفق النظم القانونية المطبقة.

وأشار إلى أن خطوات إتمام الإجراءات وفق النظام الذكي، تتضمن تلقي الطرف المعني بالحكم سواء المتهم أو المدعي بالحق المدني، رابطاً مع رمز الاستجابة عبر رقم هاتفه المسجل في النظام، في ظل توفير جميع الضمانات للحفاظ على سرية المعلومات والبيانات، وبمجرد إدخال الرمز يمكن تقديم طلب الاستئناف أو المعارضة على الحكم، عن طريق الهاتف الذكي عبر خطوات مبسطة وفي وقت قياسي.