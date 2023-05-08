5.7 مليون راكب استخدموا النقل العام بعجمان

عجمان (الاتحاد)

بلغ عدد مستخدمي منظومة النقل، التي تشمل حافلات النقل العام ومركبات الأجرة والنقل البحري، في إمارة عجمان خلال الربع الأول من العام الجاري، 5 ملايين و786 ألف راكب، وبلغ عدد مستخدمي حافلات النقل العام خلال الربع الأول من العام الحالي 841.475 راكباً، ويشمل هذا عدد الركاب عبر الخطوط الداخلية للإمارة، وعبر الخطوط الخارجية.

وتعمل هيئة النقل في عجمان جاهدة في سبيل توسعة شبكة النقل العام بإضافة خطوط للمناطق السكنية الجديدة لمواكبة الطفرة العمرانية والنمو السكاني في الإمارة، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل العام وتوفير خدمات لراحة المتعاملين.

وقال أحمد صقر المطروشي، المدير العام لهيئة النقل في عجمان بالتكليف، إن الإحصائيات الخاصة بنقل الركاب تشير إلى نمو في عدد رحلات مركبات الأجرة، مقارنة بالعام الماضي، لافتاً إلى أنه تم تسجيل 2.464.018 رحلة، بينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي، تسجيل 2.416.609 رحلة، مما يشير إلى نمو طلبات مركبات الأجرة في الإمارة.

وأضاف أن مركبات الأجرة نقلت خلال الربع الأول من العام الحالي 4.928.036 راكب، مقارنة بمستخدمي مركبات الأجرة خلال نفس الفترة من العام الماضي 4.833.218 مستخدم، لافتاً إلى زيادة في مؤشر الأداء، وزيادة في عدد المستخدمين بنسبة 2%.

وأكد أحمد المطروشي، أن هيئة النقل تعمل جاهدة في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل العام وتوفير خدمات ذات جودة عالية للجمهور، من أجل إسعاد المجتمع من خلال توسعة الشبكة وزيادة محطات الانتظار الخاصة بنقل الركاب، حيث بلغ عدد مستخدمي النقل البحري «العبرة» نحو 16511 مستخدماً، بينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي نقل 14025راكباً، وذلك بنسبة زيادة 18%.