انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق في أبوظبي بمشاركة 10آلاف متخصص

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للمرافق التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وتستمر حتى 10 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.



ويستقبل المؤتمر وزراء الطاقة وما يزيد على 10 آلاف متخصّص في القطاع وألف ممثّل عن الجهات المشاركة في هذا المؤتمر و250 متحدّثاً من أبرز خبراء القطاع و150 شركة عارضة من كل الأنشطة التي تضيف القيمة لقطاع المرافق إذ تستعرض هذه الشركات منتجاتها وابتكاراتها وأحدث الحلول التكنولوجية في مجال توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها والطاقة النووية وإدارة مصادر المياه وتحليتها.

ويجمع المؤتمران "الإستراتيجي والفني" اللذان يعقدان ضمن هذا الحدث الوزراء وصنّاع السياسات وأبرز قادة قطاع المرافق لتبادل الأفكار وتشارك الاستراتيجيات والحلول المبتكرة للتحدّيات الرئيسية التي يواجهها القطاع والتي تشمل توفير خدمات الطاقة الموثوقة والصديقة للبيئة بأسعار معقولة.