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انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق في أبوظبي بمشاركة 10آلاف متخصص

انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق في أبوظبي بمشاركة 10آلاف متخصص
8 مايو 2023 14:34

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للمرافق التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وتستمر حتى 10 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.


ويستقبل المؤتمر وزراء الطاقة وما يزيد على 10 آلاف متخصّص في القطاع وألف ممثّل عن الجهات المشاركة في هذا المؤتمر و250 متحدّثاً من أبرز خبراء القطاع و150 شركة عارضة من كل الأنشطة التي تضيف القيمة لقطاع المرافق إذ تستعرض هذه الشركات منتجاتها وابتكاراتها وأحدث الحلول التكنولوجية في مجال توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها والطاقة النووية وإدارة مصادر المياه وتحليتها.

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ويجمع المؤتمران "الإستراتيجي والفني" اللذان يعقدان ضمن هذا الحدث الوزراء وصنّاع السياسات وأبرز قادة قطاع المرافق لتبادل الأفكار وتشارك الاستراتيجيات والحلول المبتكرة للتحدّيات الرئيسية التي يواجهها القطاع والتي تشمل توفير خدمات الطاقة الموثوقة والصديقة للبيئة بأسعار معقولة.

المصدر: وام
المؤتمر العالمي للمرافق
أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
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