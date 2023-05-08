الثلاثاء 9 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حاكم الشارقة يستقبل وزيرة الشؤون الثقافية التونسية

حاكم الشارقة يستقبل وزيرة الشؤون الثقافية التونسية
8 مايو 2023 13:16

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الاثنين، معالي الدكتورة حياة قطاط القرمازي، وزيرة الشؤون الثقافية في الجمهورية التونسية، وذلك في مجلس سموه بقصر البديع العامر.

ورحب سموه في بداية اللقاء بالوفد الزائر، متناولاً سموه أهمية تواصل العلاقات الثقافية بين مختلف الدول العربية، مما يسهم في تحقيق العديد من المشروعات التعليمية والعلمية، وإنشاء المؤسسات الثقافية والمعرفية ورعايتها.

وتناول اللقاء أهمية التبادل الثقافي بين البلدان في الوطن العربي، مما يعزّز من تطوير أدوات ووسائل المعرفة وإتاحتها لكافة فئات المجتمع، باعتبار أن الثقافة تمثّل أبرز وسائل تطور المجتمعات وتعزيز حضورها العالمي، إلى جانب تحقيق الانتماء والاعتزاز بالتراث والأصالة.

وناقش اللقاء دعم ورعاية المشروعات الثقافية في مختلف دول الوطن العربي، وضرورة تواصل هذه الرعاية، للمحافظة على التراث المعرفي، وتحفيز المهتمين في هذا الجانب، مما يُمكّنهم من إنتاج المعرفة وتراكمها، وتشجيع الجيل الجديد من الشباب على الاهتمام بالثقافة والتراث واللغة العربية والهوية.

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين بوفاة والدة الأمير منصور بن ناصر
سلطان القاسمي يوجه بتخصيص 2.5 مليون درهم لتزويد مكتبات الإمارة بأحدث إصدارات "الشارقة القرائي للطفل"

ونقلت معالي الدكتورة حياة قطاط تحيات فخامة رئيس الجمهورية التونسية إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، وإشادة فخامته بعطاء سموه في كافة مجالات العمل الثقافي والعلمي، وما تشهده إمارة الشارقة من تطور رائد على كافة مستويات الفعل الثقافي، وذلك من خلال مبادراتها المتنوعة في المسرح والفنون والشعر ومختلف مجالات الإبداع الأدبية، إلى جانب تكريم المثقفين العرب وتشجيعهم على المزيد من العطاء الثقافي. وتلقى صاحب السمو حاكم الشارقة، دعوة رسمية من فخامة الرئيس التونسي لزيارة جمهورية تونس، نقلتها معالي وزيرة الشؤون الثقافية خلال اللقاء.

وقدمت معالي الدكتورة حياة قطاط، خلال اللقاء، شكرها وتقديرها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على دعم سموه المتواصل لكافة المشروعات الثقافية في العواصم والمدن العربية، وتعزيّز دور المبدعين في المجتمع وتشجيعهم، وتواصل إمارة الشارقة المستمر مع مختلف الدول، مما أسهم في تقدم العمل الثقافي، وتحفيز أهل الإبداع في كافة المجالات.

حضر اللقاء، عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة، والدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، وسعادة المعز بن عبد الستار بنميم سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة.

المصدر: وام
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
موضوعية
الإمارات
كوادر إماراتية طبية: الإمارات تحقق إنجازات نوعية في مجال الرعاية الصحية
اليوم 13:09
الاتحاد يقطع خطوة إلى «مونديال الأندية»
الرياضي
الاتحاد يقطع خطوة إلى «مونديال الأندية»
اليوم 13:03
شباب الأهلي يطلب تنظيم نهائيات غرب آسيا للسلة
الرياضي
شباب الأهلي يطلب تنظيم نهائيات غرب آسيا للسلة
اليوم 13:00
برعاية رئيس الدولة.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب ينطلق 22 مايو
الإمارات
برعاية رئيس الدولة.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب ينطلق 22 مايو
اليوم 12:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©