شرطة أبوظبي تضبط 2.25 مليون حبة "كبتاجون" في صناديق فواكه

ألقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي القبض على عصابة مكونة من 3 أشخاص حاولوا تهريب 2.25 مليون قرص من مخدر "الكبتاجون" وإخفائها داخل صناديق تحتوي على فاكهة المشمش المجفف، قبل الشروع في تهريبها لإحدى الدول المجاورة.

وكشف العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي أن العملية تكللت بالنجاح بعد تنفيذ خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات المشتبه بهم بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة بدولة الإمارات تم بموجبها رصد العصابة والتي قامت بإخفاء الصناديق في ثلاث شقق سكنية مختلفة في إحدى إمارات الدولة.

وأوضح أن فريق مكافحة المخدرات وباتباع كافة الإجراءات القانونية، قام بإلقاء القبض على المتهمين وضبط صناديق أقراص الكبتاجون المخدرة، والتي كانوا يخططون لتسويق جزء منها داخل الدولة وتهريب المتبقي منها إلى إحدى الدول المجاورة مشيدًا باحترافية عناصر المكافحة التي أسفرت عن إفشال مخطط المتهمين وضبط ما يقارب 2.25 مليون حبة من مخدر الكبتاجون والأدوات المستخدمة في إعداد وتجهيز وتغليف المواد المخدرة للإتجار والترويج لها.

ولفت إلى القدرات الاحترافية لشرطة أبوظبي في مجابهة مروجي المخدرات، الذين لا يتوانون عن استخدام مختلف الأساليب الإجرامية لتسريب سمومهم إلى المجتمع واستهداف الشباب، مشيراً إلى أهمية الشراكة والتعاون مع المؤسسات المعنية، ومختلف شرائح المجتمع للوقاية من مخاطر المخدرات، مؤكداً بأنه يتوجّب على كل شخص تجسيد مفهوم المواطنة الإيجابية بعدم التردّد بالإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بقضايا المخدرات.

واعتبر أرقام الضبطيات مؤشراً إيجابياً على جهود شرطة أبوظبي في الحد من ترويج المخدرات، معرباً عن اعتزازه بما يبذله رجال المكافحة من جهود مثمرة، وما يتسمون به من جاهزية فائقة وسرعة استجابة في التعاون والتصدي للآفة المخدرات، وحماية المجتمع، لاسيما الشباب، من آثارها القاتلة، بما يعزز الجهود الوقائية من الجريمة، وترسّيخ أمن المجتمع واستقراره.