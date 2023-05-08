الثلاثاء 9 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة أبوظبي تضبط 2.25 مليون حبة "كبتاجون" في صناديق فواكه

شرطة أبوظبي تضبط 2.25 مليون حبة "كبتاجون" في صناديق فواكه
8 مايو 2023 09:15

ألقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي القبض على عصابة مكونة من 3 أشخاص حاولوا تهريب 2.25 مليون قرص من مخدر "الكبتاجون" وإخفائها داخل صناديق تحتوي على فاكهة المشمش المجفف، قبل الشروع في تهريبها لإحدى الدول المجاورة.

وكشف العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي أن العملية تكللت بالنجاح بعد تنفيذ خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات المشتبه بهم بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة بدولة الإمارات تم بموجبها رصد العصابة والتي قامت بإخفاء الصناديق في ثلاث شقق سكنية مختلفة في إحدى إمارات الدولة.

وأوضح أن فريق مكافحة المخدرات وباتباع كافة الإجراءات القانونية، قام بإلقاء القبض على المتهمين وضبط صناديق أقراص الكبتاجون المخدرة، والتي كانوا يخططون لتسويق جزء منها داخل الدولة وتهريب المتبقي منها إلى إحدى الدول المجاورة مشيدًا باحترافية عناصر المكافحة التي أسفرت عن إفشال مخطط المتهمين وضبط ما يقارب 2.25 مليون حبة من مخدر الكبتاجون والأدوات المستخدمة في إعداد وتجهيز وتغليف المواد المخدرة للإتجار والترويج لها.

أخبار ذات صلة
شرطة دبي تُنظم الملتقى الأول لفنيي المتفجرات
«الأمن والمنافذ» يحصد درع مدير عام شرطة أبوظبي

ولفت إلى القدرات الاحترافية لشرطة أبوظبي في مجابهة مروجي المخدرات، الذين لا يتوانون عن استخدام مختلف الأساليب الإجرامية لتسريب سمومهم إلى المجتمع واستهداف الشباب، مشيراً إلى أهمية الشراكة والتعاون مع المؤسسات المعنية، ومختلف شرائح المجتمع للوقاية من مخاطر المخدرات، مؤكداً بأنه يتوجّب على كل شخص تجسيد مفهوم المواطنة الإيجابية بعدم التردّد بالإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بقضايا المخدرات.

واعتبر أرقام الضبطيات مؤشراً إيجابياً على جهود شرطة أبوظبي في الحد من ترويج المخدرات، معرباً عن اعتزازه بما يبذله رجال المكافحة من جهود مثمرة، وما يتسمون به من جاهزية فائقة وسرعة استجابة في التعاون والتصدي للآفة المخدرات، وحماية المجتمع، لاسيما الشباب، من آثارها القاتلة، بما يعزز الجهود الوقائية من الجريمة، وترسّيخ أمن المجتمع واستقراره.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الكبتاجون
مكافحة المخدرات
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
موضوعية
الإمارات
كوادر إماراتية طبية: الإمارات تحقق إنجازات نوعية في مجال الرعاية الصحية
اليوم 13:09
الاتحاد يقطع خطوة إلى «مونديال الأندية»
الرياضي
الاتحاد يقطع خطوة إلى «مونديال الأندية»
اليوم 13:03
شباب الأهلي يطلب تنظيم نهائيات غرب آسيا للسلة
الرياضي
شباب الأهلي يطلب تنظيم نهائيات غرب آسيا للسلة
اليوم 13:00
برعاية رئيس الدولة.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب ينطلق 22 مايو
الإمارات
برعاية رئيس الدولة.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب ينطلق 22 مايو
اليوم 12:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©