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تحت رعاية رئيس الدولة.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب  ينطلق 22 مايو الجاري

تحت رعاية رئيس الدولة.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب  ينطلق 22 مايو الجاري
8 مايو 2023 01:15

أبوظبي ( الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تُقام فعاليات الدورة الـ 32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، من 22 حتى 28 مايو 2023، بمشاركة نُخبة من كبار الأدباء والمفكِّرين والناشرين من معظم أنحاء العالم، لعرض التراث الأدبي والثقافي المميز لمنطقة الشرق الأوسط، تعزيزا للروابط بين المجتمعات العربية والدولية في مجال النشر.
 ينظم المعرض مركز أبو ظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وتركز دورة هذا العام على مفهوم الاستدامة كفكرة محورية، تماشياً مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة. وسيشهد المعرض مبادرات وفعاليات وندوات متنوِّعة تسلط الضوء على أفضل الطرق العالمية في تكريس الاستدامة في مجال النشر.

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منصة حيوية للحوار
باعتباره الحدث الأدبي الرائد في العالم العربي، يوفر المعرض منصة حيوية للحوار العالمي تضم محادثات متنوعة يؤثثها متحدثين عرب ودوليين بارزين، من أدباء وناشرين وصناع محتوى، يقدّموا جدولاً متكاملاً من الفعاليات المتنوِّعة التي تُلبّي تطلُّعات الجمهور، من مهنيين ومستهلكين وعائلات، ويشمل هذا البرنامج خمسة محاور أساسية وهي برامج الثقافة والفنون الإبداعية والأطفال والناشئة، والبرامج المهنية المتخصِّصة، إضافة إلى برامج الشركاء. ويمكن للحضور على مدار الأسبوع المشاركة في الجلسات الثقافية من حلقات النقاش والندوات والأمسيات الشعرية التي تقدم شخصيات مشهورة من عالم الفكر والأدب والإعلام، وستتاح للزوار أيضا فرصة مقابلة مؤلفيهم المفضلين والحصول على كتبهم المُوقّعة.

الإمارات
محمد بن زايد
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
مركز أبوظبي الوطني للمعارض
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