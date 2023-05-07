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الإمارات

«الإمارات للشركات الدفاعية» يشارك في معرض الدفاع بأثينا

«الإمارات للشركات الدفاعية» يشارك في معرض الدفاع بأثينا
8 مايو 2023 01:15

أبوظبي (الاتحاد) 

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أعلن مجلس الإمارات للشركات الدفاعية - الداعم الرئيسي لقطاع الصناعات الدفاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة - عن تنظيمه للجناح الوطني للدولة في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (DEFEA 2023)، في نسخته الثانية والذي سيفتتح في العاصمة اليونانية أثينا غدا ويستمر حتى 11 مايو الجاري. ويعد معرض الدفاع الدولي في أثينا من أكبر معارض الدفاع الدولية، حيث يستقطب صانعي القرار الرئيسيين وخبراء الصناعة من جميع أنحاء العالم، لعرض أحدث التقنيات والمنتجات والحلول للزوار ويعرض المشاركين من خلاله أبرز أنظمة الدفاع البرية والبحرية والفضائية والأمنية الإلكترونية. تشهد نسخة هذا العام من المعرض مشاركة 315 عارضاً من 22 دولة. ويقام المعرض تحت رعاية وزارة الدفاع الوطني اليونانية، بالتعاون مع رابطة المصنعين اليونانيين للمواد الدفاعية. ويضم جناح دولة الإمارات في المعرض عدد من الشركات المنضوية تحت المجلس ومن بينها خمس شركات تابعة لمجموعة إيدج وهي هالكن، وكاراكال وأداسي ونمر وأبوظبي لبناء السفن. كما يحتوي الجناح أيضاً على منصات عرض لشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبو ظبي.
وسيتاح لزوار المعرض الاطلاع على مجموعة من أحدث المنتجات والحلول التي تحمل علامة «صنع في الإمارات»، والتي تشمل المركبات المدرعة وأنظمة الاتصالات المتقدمة والمركبات الجوية من دون طيار. كما يطلعون أيضاً على الفرص والمزايا العديدة التي تتوافر للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
و قالت منى أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية: «تأتي مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في معرض الدفاع الدولي باليونان انسجاماً مع النمو المطرد الذي تشهده علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان».

مجلس الإمارات للشركات الدفاعية
الإمارات
الصناعات الدفاعية
مؤتمر الدفاع الدولي
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