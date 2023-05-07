إصدار خاص لمجلة «الجندي» بمناسبة الذكرى الـ47 لتوحيد القوات المسلحة

أبوظبي (وام)

أصدرت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع ملحقاً خاصاً بمناسبة الذكرى الـ47 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية في السادس من مايو عام 1976، وذلك في إطار مواكبتها للمناسبات الوطنية الخالدة في تاريخ دولة الإمارات، وحرصها على المشاركة في الاحتفاء بها وتخليد ذكراها المجيدة. وتضمن الإصدار الخاص العديد من المحاور والموضوعات التي تبرز أهمية هذا الحدث التاريخي الخالد. وتحت عنوان «القوات المسلحة سيف الوطن ودرعه»، قالت «الجندي»: إن «دولة الإمارات العربية المتحدة أعطت اهتماماً خاصاً إلى القوات المسلحة، باعتبارها الدرع الذي يحمي استقلال البلاد ويصون وحدتها، وقد شهدت تطوراً كبيراً في العتاد والرجال ونظم التدريب والإدارة بفضل رعاية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والذي بين «رحمه الله» الهدف الأساسي من بناء جيش قوي حديث بقوله «نحن نبني الجيش لا رغبة في غزو أو قتال دولة أخرى، وإنما بهدف الدفاع عن أنفسنا». وأضافت المجلة في إصدارها الخاص أن «كل الإنجازات التي حققتها قواتنا المسلحة، وكل مراحل التطور التي مرت بها حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من كفاءة وسمعة إقليمية ودولية، إنما هو بسبب توحيد القوات المسلحة، والعناية والرعاية الفائقة من قِبَل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، ويشد من عضده أخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومعهما إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود».

وتجدر الإشارة إلى أن مجلة «الجندي» تأسست في عام 1973، وصدر العدد الأول منها في شهر أكتوبر من العام نفسه؛ بهدف تغطية أخبار ونشاطات وزارة الدفاع والقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتعمل مجلة «الجندي» منذ تأسيسها عبر نخبة من أبرز الكتاب والمتخصصين في المجال الدفاعي والأمني من مختلف أنحاء العالم، على نشر دراسات وبحوث وتقارير وملفات عسكرية متخصصة، تتناول بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية التي تهم المتابع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية والعالم. ولتحقيق الأهداف وتلبية رغبات القراء والمتابعين، تخصص «الجندي» مساحات مهمة من صفحاتها لنشر تحقيقات ولقاءات صحفية مع شخصيات عسكرية ومدنية رفيعة المستوى ذاع صيتها على مستوى العالم. ولإثراء المشهد الثقافي والعلمي، تنشر مجلة «الجندي» عبر أبوابها المختلفة تقارير وموضوعات ثقافية واقتصادية وطبية ورياضية، كما تصدر سنوياً ملاحق متعددة تواكب أهم الأحداث في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتحرص المجلة بنسختها المطبوعة وموقعها الإلكتروني ومنصاتها الرقمية، على رصد ومواكبة كل جديد في عالم الإعلام العسكري. ومنذ تأسيسها، قامت مجلة «الجندي» ببناء علاقات متينة وشراكات تعاون استراتيجية مع عدد كبير من مصنعي ومنتجي القطاع العسكري محلياً وإقليمياً وعالمياً، من خلال مشاركاتها السنوية الدائمة في أهم المعارض العسكرية والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية، حيث تقوم بعمل تغطيات إعلامية شاملة تواكب الأحداث وتلبي احتياجات القراء والمتابعين بأساليب وتصميمات عصرية عبر المجلة الورقية والنشرات اليومية والموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي والوسائط المتعددة.