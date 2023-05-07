الإثنين 8 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تشارك في منتدى بالبحرين

جواهر المضاحكة لدى استقبالها محمد العزيزي ووفد الجامعة (من المصدر)
8 مايو 2023 01:14

المنامة(الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تحت رعاية رئيس الدولة.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب  ينطلق 22 مايو الجاري
النيادي يستعد لإجراء 19 تجربة ودراسة علمية

شارك عدد من طلاب جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في المنتدى السنوي لطلاب الدراسات العليا الذي نظمته جامعة البحرين مؤخراً، وقدم الطلاب خلال أعمال المنتدى عدداً من الأوراق العلمية في عدد من المجالات الأكاديمية.
وتأتي مشاركة الطلاب في منتدى البحرين في إطار حرص جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، على مشاركة طلابها في المؤتمرات العلمية محلياً وإقليمياً ودولياً، وتعزيز قدراتهم في مجال الدراسات والبحوث العلمية بطرق منهجية ورصينة.
واستقبلت الدكتورة جواهر بنت شاهين المضاحكة مديرة جامعة البحرين، وفد جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية المشارك في المنتدى، برئاسة محمد عبد الرحمن العزيزي، وأثنت على دور طلاب جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في إثراء فعاليات المنتدى من خلال الأوراق العلمية المقدمة، وأعربت عن تقديرها للبرامج العلمية التي تتبناها جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في مجال العلوم الإنسانية بصورة عامة، وخاصة برامجها المتميزة فيما يخص تعزيز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، وأبدت سعادتها رغبة جامعة البحرين في تطبيق تجربة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في هذه البرامج الحيوية.
وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز التعاون العلمي، وتبادل الخبرات الأكاديمية وتنسيق البرامج، بما يحقق تطلعاتهما في الارتقاء بمجالات الشراكة بينهما.
من جانبه، تقدم محمد عبد الرحمن العزيزي بالشكر والتقدير لجامعة البحرين وإدارتها على تنظيم منتدى طلاب الدراسات العليا، وقال: إن المنتدى يشجع طلاب الدراسات العليا على إجراء البحوث العلمية والدراسات التي تثري الساحة الأكاديمية في الجامعات الخليجية، وأشاد بالجهود العلمية للطلبة البحرينيين الدارسين في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.
حلف الفضول
اشتملت الأوراق العلمية التي قدمها طلاب جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية خلال منتدى طلاب الدراسات العليا في البحرين، على عدد من المحاور المهمة، وتضمنت ورقة بعنوان «ميثاق حلف الفضول الجديد ودوره في استدامة المشترك الإنساني بين الأديان» قدمتها الطالبة ظبية زايد المزروعي، وورقة بعنوان «عقوبة الخدمة المجتمعية: دراسة تأصيلية ورؤية حضارية» قدمتها الطالبة نوف أحمد الشحي، إلى جانب ورقة أخرى بعنوان «الحكم الشرعي في نقل العدوى بسبب فيروس كورونا المستجد: دراسة فقهية تأصيلية» قدمتها الطالبة جواهر يوسف الظاهري، وورقة «التقعيد الفقهي ودوره في صلاح الإنسان» قدمتها الطالبة مريم راشد الشحي.
يذكر أن المنتدى السنوي لطلبة الدراسات العليا بجامعة البحرين، تضمن تقديم 58 عرضاً علمياً في مختلف برامج الدراسات العليا، وتصدرت أعمال المنتدى ستة عروض تقديمية لمتحدثين رئيسيين استعرضوا تجاربهم العلمية في مرحلة الدراسات العليا.
ويهدف المنتدى إلى مساعدة الطلبة على متابعة جديد البحوث العلمية في برامجهم الأكاديمية، والاستفادة من النصائح العلمية التي تقدم لهم والوقوف على التجارب الملهمة في هذا الصدد، للمضي قدماً في إنجاز بحوثهم بصورة علمية.

الإمارات
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
البحرين
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
تحت رعاية رئيس الدولة.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب  ينطلق 22 مايو الجاري
الإمارات
تحت رعاية رئيس الدولة.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب  ينطلق 22 مايو الجاري
اليوم 01:15
النيادي يستعد لإجراء 19 تجربة ودراسة علمية
الإمارات
النيادي يستعد لإجراء 19 تجربة ودراسة علمية
اليوم 01:15
البرنامج النووي السلمي الإماراتي.. ترسيخ الاستدامة البيئية وتسريع الحياد المناخي 2050
الإمارات
البرنامج النووي السلمي الإماراتي.. ترسيخ الاستدامة البيئية وتسريع الحياد المناخي 2050
اليوم 01:15
«التبرع بالدم».. شريان حياة
الإمارات
«التبرع بالدم».. شريان حياة
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©