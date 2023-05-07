«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تشارك في منتدى بالبحرين

المنامة(الاتحاد)

شارك عدد من طلاب جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في المنتدى السنوي لطلاب الدراسات العليا الذي نظمته جامعة البحرين مؤخراً، وقدم الطلاب خلال أعمال المنتدى عدداً من الأوراق العلمية في عدد من المجالات الأكاديمية.

وتأتي مشاركة الطلاب في منتدى البحرين في إطار حرص جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، على مشاركة طلابها في المؤتمرات العلمية محلياً وإقليمياً ودولياً، وتعزيز قدراتهم في مجال الدراسات والبحوث العلمية بطرق منهجية ورصينة.

واستقبلت الدكتورة جواهر بنت شاهين المضاحكة مديرة جامعة البحرين، وفد جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية المشارك في المنتدى، برئاسة محمد عبد الرحمن العزيزي، وأثنت على دور طلاب جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في إثراء فعاليات المنتدى من خلال الأوراق العلمية المقدمة، وأعربت عن تقديرها للبرامج العلمية التي تتبناها جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في مجال العلوم الإنسانية بصورة عامة، وخاصة برامجها المتميزة فيما يخص تعزيز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، وأبدت سعادتها رغبة جامعة البحرين في تطبيق تجربة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في هذه البرامج الحيوية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز التعاون العلمي، وتبادل الخبرات الأكاديمية وتنسيق البرامج، بما يحقق تطلعاتهما في الارتقاء بمجالات الشراكة بينهما.

من جانبه، تقدم محمد عبد الرحمن العزيزي بالشكر والتقدير لجامعة البحرين وإدارتها على تنظيم منتدى طلاب الدراسات العليا، وقال: إن المنتدى يشجع طلاب الدراسات العليا على إجراء البحوث العلمية والدراسات التي تثري الساحة الأكاديمية في الجامعات الخليجية، وأشاد بالجهود العلمية للطلبة البحرينيين الدارسين في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

حلف الفضول

اشتملت الأوراق العلمية التي قدمها طلاب جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية خلال منتدى طلاب الدراسات العليا في البحرين، على عدد من المحاور المهمة، وتضمنت ورقة بعنوان «ميثاق حلف الفضول الجديد ودوره في استدامة المشترك الإنساني بين الأديان» قدمتها الطالبة ظبية زايد المزروعي، وورقة بعنوان «عقوبة الخدمة المجتمعية: دراسة تأصيلية ورؤية حضارية» قدمتها الطالبة نوف أحمد الشحي، إلى جانب ورقة أخرى بعنوان «الحكم الشرعي في نقل العدوى بسبب فيروس كورونا المستجد: دراسة فقهية تأصيلية» قدمتها الطالبة جواهر يوسف الظاهري، وورقة «التقعيد الفقهي ودوره في صلاح الإنسان» قدمتها الطالبة مريم راشد الشحي.

يذكر أن المنتدى السنوي لطلبة الدراسات العليا بجامعة البحرين، تضمن تقديم 58 عرضاً علمياً في مختلف برامج الدراسات العليا، وتصدرت أعمال المنتدى ستة عروض تقديمية لمتحدثين رئيسيين استعرضوا تجاربهم العلمية في مرحلة الدراسات العليا.

ويهدف المنتدى إلى مساعدة الطلبة على متابعة جديد البحوث العلمية في برامجهم الأكاديمية، والاستفادة من النصائح العلمية التي تقدم لهم والوقوف على التجارب الملهمة في هذا الصدد، للمضي قدماً في إنجاز بحوثهم بصورة علمية.