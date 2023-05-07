«التغير المناخي» و«تريندز» يستعرضان دور البحث العلمي في قضايا المناخ

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة ومركز تريندز للبحوث والاستشارات جلسة حوارية تعريفية حول دور وأهمية البحث العلمي في دفع جهود العمل المناخي، وذلك سعياً لتبادل الخبرات عبر شراكات بنّاءة.

شارك في الجلسة، التي عُقدت بمقر الوزارة في دبي، كل من محمد النعيمي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وعيسى الهاشمي الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، والدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، وعدد من مسؤولي وخبراء الجانبين. وتركزت الجلسة التعريفية حول آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يصبُّ في تحقيق الأهداف التي تخدم البيئة والاستدامة، وتناولت محاور تتصل بتشجيع التعاون المتبادل في مجال البحث العلمي، ودعم مؤتمر الأطراف «كوب 28»، عبر شراكات تعزز مختلف جوانب العمل البحثي وقضايا الاستدامة.

وقدم الدكتور العلي نبذة موجزة حول طبيعة عمل «تريندز»، مشيرًا إلى أنه مركز بحث مستقل عالميُّ التوجُّه، يسعى لتعزيز شراكاته بما يخدم المعرفة الشاملة ويسهم في استشراف المستقبل، بل والمشاركة في صنعه، كما استعرض جهود «تريندز» في إصدار الدراسات التي تتصل بالمناخ والبيئة، وكذلك جهوده الداعمة لمؤتمر «كوب 28»، عبر أنشطته ومؤتمراته العلمية، فضلاً عمّا ينجزه من متابعات وفعاليات من خلال عمله اليومي، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة عليا تتابع وتبحث وتضع المبادرات بما يدعم المؤتمر ويحقق أهدافه.

وأكد أن مركز تريندز يعمل، من خلال باحثيه وخُبرائه ودراساته البحثية وبرامجه التدريبية واستطلاعات الرأي، على تقديم محتوى معرفي في قضايا المناخ والبيئة وغيرها. بدورهما أبدى كل من محمد النعيمي، وعيسى الهاشمي، إعجابهما بما يصدُر عن تريندز من إصدارات بحثية وجهود علمية.