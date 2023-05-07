النيادي يستعد لإجراء 19 تجربة ودراسة علمية

آمنة الكتبي (دبي)

يستعد سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي، في الفترة الحالية، لإجراء التجارب العلمية الإماراتية، حيث سيجري 19 تجربة ودراسة علمية لتوفير نتائج قيّمة للمجتمع العلمي، وذلك خلال 4000 ساعة على متن محطة الفضاء الدولية، وذلك ضمن سلسلة من التجارب والأبحاث المتقدمة التي تهدف التوصل لنتائج علمية مهمة.

وسيقوم النيادي بإجراء عدد كبير منها بشكل شخصي، وستكون التجارب البحثية بالتعاون مع وكالة ناسا، ووكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الكندية، والمركز الوطني لدراسات الفضاء بفرنسا، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية «جاكسا»، وتشمل التجارب مجموعة من المجالات، أبرزها نظام القلب والأوعية الدموية، وآلام الظهر، واختبار وتجربة التقنيات، وعلم ما فوق الجينات، وجهاز المناعة، وعلوم السوائل، والنبات، والمواد، إضافة إلى دراسة النوم، والإشعاعات، كما ستشمل المهمة جانب التوعية التعليمية، من أجل إلهام الجيل القادم من العلماء والباحثين.

اختار مركز محمد بن راشد للفضاء، مشروعين بحثيين من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، إذ يركز المشروع الأول على تقييم تأثير بيئة الجاذبية الصغرى في الفضاء على التفاعل بين القلب ووضعية الجسم، بينما سيعمل المشروع الثاني على دراسة خلايا الفم والأسنان على الأرض في بيئة تحاكي الجاذبية الصغرى.

ويشارك في كلا المشروعين عدد من الطلاب والباحثين، لضمان تطوير القدرات، وتأهيل جيل جديد من العلماء، وبالإضافة إلى جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وستتم مشاركة بيانات المهمة مع عدد من الجامعات المحلية، مثل جامعة نيويورك أبوظبي، وجامعات أخرى.

وستتطرق التجارب إلى اختبارات متخصصة بعلوم الحياة، وأخرى تستهدف التغيرات التي تحدث للسوائل ضمن بيئة الفضاء، فضلاً عن مثيلاتها التي تبحث في مدى وكيفية تحمل مختلف المواد لظروف الجاذبية، بالإضافة إلى تجارب تختص بعلم النفس الذي يبحث في تأثيرات العيش في هذه البيئة على أجهزة جسم الإنسان، خاصة خلال الفترات الطويلة خارج الكرة الأرضية، وصولاً للتجارب البيولوجية التي ترتبط بالنباتات وكيفية زراعتها ونموها وتأثيرات الجاذبية عليها، وغيرها الكثير من التجارب.

و أكمل النيادي، الذي شارك في إجراء هذه التجارب العلمية مع أعضاء طاقم البعثة الـ69 على متن محطة الفضاء الدولية، تخزين عينات بحثية مهمة مع رواد الفضاء ستيفن بوين، ووارن هوبورج، وفرانك روبيو، كما عمل النيادي على جهاز التبريد المخبري ذي الثمانين درجة (MELFI) على محطة الفضاء الدولية، والذي يستخدم لتخزين عينات التجربة في درجة حرارة منخفضة تصل إلى -100 درجة مئوية قبل إرسالها إلى الأرض، كما شارك في تحميل الأجهزة المستخدمة بالمحطة إلى داخل المركبة دراغون.

حفظ عينات

تتضمن بعض التجارب العلمية التي أعيدت إلى الأرض حفظ عينات من ثمار الطماطم: وهي جزء من دراسة عمل عليها النيادي حول تأمين الطعام بشكل مستدام في الفضاء (تجربة Veg-05 الزراعية بالفضاء)، وتطوير بلورات عالية الجودة: اختبار طريقة نمو البلورات لأشباه الموصلات المصنوعة من السيليكون والجرمانيوم (SiGe) في الفضاء، مع تطبيقات محتملة في الخلايا الشمسية والإلكترونيات.

تحليل شيخوخة الشرايين: مراقبة التغيرات الشريانية في رواد الفضاء؛ لتحديد مخاطر القلب والأوعية الدموية، وتقديم نظرة ثاقبة عن طرق الوقاية من تصلب الشرايين وعلاجها على الأرض، و السلامة من الحرائق من خلال دراسة الاحتراق وقابلية الاشتعال في بيئة الجاذبية الصغرى؛ لتعزيز السلامة من الحرائق للمهمات الفضائية بالمستقبل، وتحسين نماذج الاحتراق للتطبيقات الأرضية.