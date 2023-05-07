«الإمارات للخدمات الصحية» تطلق «اطمئنان»

دبي (الاتحاد)

ضمن جهودها الرامية إلى توفير أعلى معايير خدمات الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق استخدام التقنيات الحديثة في مختلف منشآتها المنضوية تحت مظلتها، زودت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مراكزها الصحية بـ 11 وحدة للكشف المبكر والوقاية في العديد من المواقع السريرية، وذلك ضمن برنامجها «اطمئنان».

وأكد عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة تستهدف تحقيق تنوع شمولي في مختلف منشآتها الصحية، وذلك من خلال الوصول إلى توفير جميع الخدمات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والممكنات الرقمية خلال مسيرتها نحو أتمتة تلك الخدمات، مشيراً إلى أن برنامج «اطمئنان» يعتبر أحد البرامج الذكية التي تعمل على تقييم الحالة الصحية لأفراد المجتمع بناءً على عوامل الخطر لكل فرد بطريقة وقائية ذكية وشاملة، وتسهم في تحقيق رؤية المؤسسة في الريادة في تقديم الخدمات الصحية، الأمر الذي يواكب أهداف المؤسسة الاستراتيجية التي تتزامن مع تحقيق الرؤية الوطنية «نحن الإمارات 2031»، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

من جانبها، أوضحت الدكتورة عائشة سهيل مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في المؤسسة، أن «اطمئنان» هو أحد المشاريع الإستراتيجية المعتمدة من قبل المؤسسة، حيث يوفر للمتعاملين ومن خلال 11 وحدة ذكية متنقلة فحوص دورية شاملة للأمراض غير السارية والمزمنة، مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان وأمراض الرئة وهشاشة العظام والاكتئاب، كما يشمل البرنامج إعطاء التطعيمات، والكشف عن المشاكل المتعلقة بالتدخين، والتغذية وأنماط الحياة غير الصحية.

وأشارت مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية أن «اطمئنان»، وهي وحدة الكشف المبكر والوقاية التي تعتمد على تقنية EDPU، تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتسهم في توفير جميع الفحوص والمراجعات ونتائج الاختبارات المطلوبة في غضون 20 دقيقة، مما يساهم بشكل كبير في راحة المريض، وقالت: إن البرنامج يعمل وفق مفهوم الرعاية الصحية الوقائية على أساس المبادئ التوجيهية العلمية، ويشمل مفهوم الطب الوقائي والتنبؤي والشخصي والتشاركي، ويهدف إلى تحقيق أفضل الممارسات السريرية في الرعاية الصحية الوقائية، التي تعتمد على أحدث التقنيات في مجال الفحص الطبي.

وعن المراكز الصحية التي تتوافر فيها «اطمئنان»، يمكن للمتعاملين الاستفادة من هذه الخدمة في كل من مركز المحيصنة الصحي بدبي، ومركز تعزيز صحة الأسرة بالشارقة، ومركز خورفكان الصحي بالشارقة، ومركز مشيرف الصحي بعجمان، ومركز تعزيز صحة الأسرة برأس الخيمة، ومركز المعيريض برأس الخيمة، ومركز الفصيل الصحي بالفجيرة، ومركز ضدنا الصحي بالفجيرة، إلى جانب الوحدة المتنقلة والتي يتم تفعيلها خلال الفعاليات المختلفة في الدوائر والمراكز الحكومية.