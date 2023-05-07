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الإمارات

الإمارات تجلي 178 شخصاً من السودان

الإمارات تجلي 178 شخصاً من السودان
7 مايو 2023 23:23

 وصلت إلى دولة الإمارات عصر اليوم الأحد طائرة إجلاء تقلّ 178 من رعايا سبع دول قادمة من السودان الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف الشهر الماضي. 
وأقلّت الطائرة الفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء حيث وضعتهم دولة الإمارات على رأس أولوياتها. ومن بين الذين تم إجلاؤهم على متن الرحلة طفل سوداني أصيب جراء الاشتباكات الدائرة في السودان وتم نقله إلى مدينة خليفة الطبية في أبوظبي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. 
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها نجاح عملية الإجلاء التي قامت بها دولة الإمارات في إطار جهودها الإنسانية والتزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين، واستمرارا لنهجها الإنساني القائم على توفير الحماية للمدنيين، ومد يد العون للدول في أوقات الحاجة. 
وأشارت الوزارة إلى التزام دولة الإمارات بالعمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني، مشددة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.
وتواصل دولة الإمارات توفير كافة خدمات الاستضافة للرعايا خلال إجلائهم إلى مدينة بورتسودان وتواجدهم فيها، كما تستضيف المئات من مواطني نحو 24 جنسية مختلفة تم اجلاؤهم عبر خمس طائرات جوية منذ 29 ابريل الماضي، حيث يتم توفير كافة الرعاية لهم طوال فترة تواجدهم في الدولة إلى حين عودتهم إلى بلدانهم.

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